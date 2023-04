Nach 37 Jahren: Bahnstation Gmünd-Böhmzeil wird reaktiviert

Gmünd bekommt erstmals seit 1986 eine zweite Haltestelle der Schmalspurbahn: Am Nordast der Waldviertelbahn wird mit Saisonstart am 29. April in unmittelbarer Nähe zum Stadtplatz die Bedarfshaltestelle „Gmünd Böhmzeil (Altstadt/Blockheide)“ in Betrieb genommen. Für Verleger Richard Pils, der sich jahrelang dafür eingesetzt hatte, geht damit ein Traum in Erfüllung.

Der Betrieb der Waldviertelbahn wurde zwischen 1900 und 1903 vor allem für die Erschließung der Holz-, Textil- und Glasindustrie auf den Nordästen von Gmünd nach Heidenreichstein bzw. Litschau und am Südast nach Groß Gerungs aufgenommen. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Station Gmünd-Böhmzeil nach dem Zweiten Weltkrieg: Der Teil der ursprünglichen Trasse nordwestlich der Lainsitz war bereits nach dem Ersten Weltkrieg der Tschechoslowakei zugefallen, nach dem Zweiten wurde eine Nutzung des Bahnkörpers auf tschechischem Gebiet aber untersagt, also wurde östlich der Lainsitz – mit tschechischem Geld – Richtung Eisenberger-Textilfabrik und der 1950 fertiggestellten Station Gmünd-Böhmzeil umtrassiert.

Als 1986 der Personenverkehr am Nordast wegen stark rückläufiger Nutzung eingestellt wurde, wurde auch die Station Gmünd-Böhmzeil aufgelassen. Sechs Jahre später endete die Produktion in der Eisenberger-Fabrik, 2001 der regelmäßige Betrieb der Schmalspurbahn. Sie wird seither nur noch touristisch genutzt.

Neue Impulse nach Verkauf der Eisenberger-Fabrik

Im Jahr 2010 trat schließlich Richard Pils auf den Plan, erwarb mit einem Partner die einstige Eisenberger-Fabrik, sanierte sie mit hohem auch finanziellen Aufwand, ebnete den Weg für neue Nutzungs-Möglichkeiten. Das lichtdurchflutete Obergeschoß wird nun von Frühling bis Herbst als Galerie genutzt.

Auch die Bahnstation Gmünd-Böhmzeil wurde erworben. Warum, das hatte Pils 2021 im NÖN-Gespräch erklärt: „Es geht mir um Wahrnehmung – und um Wertschätzung. Man muss das Kleine wahrnehmen, weil es ist so entscheidend.“ Der Niedergang der einst für die Textilfabrik essenziellen Bahnstation habe ihm „leidgetan. Die Bahn ist eines der wichtigsten Verkehrsmittel der Zukunft, die Kultur bzw. die Ausstellung könnte quasi am Franz-Josefs-Bahnhof beginnen.“ Das tut sie künftig auch.

Bei der Haltestelle wird bereits am Bahnsteig gearbeitet. Foto: NÖN, Markus Lohninger

30.000 Euro für Anbindung an Altstadt & Blockheide

Nicht nur das, wie Herbert Frantes, Dienststellenleiter der Waldviertelbahn, betont: Für touristisch Reisende bietet die Haltestelle Böhmzeil künftig den kürzesten Weg zum Stadtplatz, zur Wasserbüffelweide oder in die Blockheide, zu der es vom Waldviertelbahn-Bahnhof gut zwei Kilometer Fußweg wären. Mit der Reaktivierung einer Bedarfshaltestelle werde auch einem vielfach geäußerten Wunsch vor allem von Bahngästen, die aus dem Norden anreisen, entsprochen.

Die Arbeiten lassen sich laut Frantes mit der ohnehin geplant gewesenen Sanierung des Gleiskörpers und Installierung einer Rotlicht-Anlage wenige Meter weiter bei der Querung der „Schmalen“ mit der Litschauer Straße verbinden. Die NÖVOG rüstet die Passage in Zusammenarbeit mit Pils und Stadtgemeinde um, errichtet einen Erdbahnsteig nach den aktuellen Richtlinien. Richard Pils beteiligt sich mit dem Verlag durch eine Kostenübernahme in Höhe von 11.000 Euro, stellt das erforderliche Grundstück unentgeltlich zur Verfügung.

Reisende sollen den Haltewunsch künftig über Tasten in den Schienenfahrzeugen, die auch mit der Rotlicht-Anlage verbunden sind und die Signale weitergeben, kundtun können. Mitsamt dem Einbau der Tasten belaufen sich die Maßnahmen demnach auf Kosten von etwa 30.000 Euro, eine Lichtanlage kostet zusätzlich gut 180.000 Euro – neben jener bei der Fabrik entsteht derzeit wie berichtet auch eine bei der Querung mit der Alois-Ullrich-Gasse, in Eichberg sowie zwischen Altnagelberg und Brand.

Eisenberger-Fabrik: Ausstellungs-Start noch ohne Bahnanschluss

Die Stadtgemeinde übernehme von der Station Gmünd-Böhmzeil noch die Beschilderung in Richtung Büffelweide, Blockheide und Stadtplatz, sagt Frantes, der den Abschluss aller Arbeiten bis Saisonstart am 29. April erwartet. Das Ausstellungsjahr in der Fabrik startet allerdings bereits am 7. April, zunächst müssen Gäste somit noch auf andere Weise in die Litschauer Straße 23 gelangen.

