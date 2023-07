SPÖ sorgt sich um Gmünder Kleingärten

Am Rande der Harabruckteiche in Gmünd gibt es rund um das aktuell entstehende Siedlungsgebiet Kleingartenanlagen. Als „Klein-Mallorca“ und „Feuchtes Eck“ sind die etwa 40 oft liebevoll geschmückten und mit Sommerwohnungen bebauten Gründe zwar wohl auf keiner Karte zu finden, aber doch weit über die Stadt hinaus bekannt. Jetzt schlagen die Sozialdemokraten hinsichtlich der idyllisch gelegenen Flächen Alarm: „Keine Spekulation mit den Gmünder Kleingärten“, schreiben sie via Aussendung.

Die „ÖVP/FPÖ Stadtregierung“ halte von Pächtern zurückgegebene Gärten „mutwillig“ zurück, spekuliere mit deren Verkauf für Bauzwecke, heißt es in der SPÖ. Die Kleingärten seien „Gartenoasen“ für jene Teile der Bevölkerung, die sich kein eigenes Haus leisten können oder wollen, sagt Stadtrat Thomas Miksch.

Vize Hauer: Keine Widmung geplant, nur ein Garten frei. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) verweist auf NÖN-Nachfrage an Vizebürgermeister Hubert Hauer, der mit seiner Liste AfG bekanntlich ebenfalls Teil der Stadtregierung ist. Und? „Es ist überhaupt nicht geplant, hier irgendwelche Baugründe zu widmen oder etwas an bestehenden Mietverhältnissen zu ändern“, betont er. Überhaupt sei nur ein einziger der Kleingärten verwaist – seit einem Todesfall vor wenigen Wochen. Hauer: „Bis dato ist niemand an die Gemeinde herangetreten, der den Garten haben möchte.“

Immer wieder schlage ein Pächter bei Aufkündigung des Mietverhältnisses einen Nachmieter vor, mit dem er sich auch hinsichtlich Ablöse einig sei, betont Hauer – die Gemeindeführung stehe dem nicht im Wege. Tarife würden freilich den Gegebenheiten angepasst, Gärten nicht mehr langfristig vergeben werden: Flächen in Gmnd sind rar, man will der Stadt für eine ferne Zukunft Optionen lassen.