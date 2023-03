Lainsitztal: Trio für 60-jährige SPÖ-Mitgliedschaften geehrt

Die SPÖ-Organisationen Bad Großpertholz mit Vorsitzendem Wolfgang Birklbauer und St. Martin mit Vorsitzendem Mario Kitzler haben zur gemeinsamen Jahreshauptversammlung in den Hahn-Buam-Hof in Großpertholz eingeladen. Man besprach aktuelle Themen und geplante Veranstaltungen in den beiden Gemeinden. SPÖ-Bezirksvorsitzender Michael Bierbach ging in seinem Referat auf das Wahlergebnis der NÖ Landtagswahl ein und hob die gute Zusammenarbeit der beiden Ortsorganisationen hervor.

Zahlreiche Mitglieder wurden schließlich für ihre jahrzehntelange Treue zur SPÖ geehrt – darunter Ingrid Kouril, Franz Kitzler und Hubert Zsamora für jeweils 60 Jahre. Außerdem: für 40 Jahre Treue Werner Haidvogl; für 50 Jahre: Walter Hahn und Rudolf Kapeller.

