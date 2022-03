Von Bundesstraße abgekommen: Auto direkt vor Autohaus „eingeparkt“

Am Freitagnachmittag hatte eine Pkw-Lenkerin im Industriegebiet Kleinpertholz die Kontrolle über ihren Isuzu verloren, war laut Feuerwehr aus unbekannter Ursache links über eine Gas-Messeinrichtung der EVN geraten und in die Absperrvorrichtungen des Autohauses Hörmann gekracht. Die mit neun Kameraden und zwei Fahrzeugen ausgerückten Floriani befreiten das Auto aus der misslichen Lage, die Lenkerin konnte die paar Meter zur angrenzenden Werkstatt gleich selbst fahren.

Vier Tage zuvor war die Heidenreichsteiner Wehr noch im Stadtgebiet zur Schremser Straße/B30 gerufen worden – ein Pkw-Lenker dürfte in der Nacht auf 23. März die Gehsteigkante touchiert haben. Er prallte in der Folge auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Mauer, wurde laut Feuerwehr mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.