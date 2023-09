Bademeisterin Elisabeth sagte in der Blockheide „Ja“

Bei der Hubertuskapelle führte die Gmünder Standesbeamtin Birgitt Pollak die Trauung durch. Zum Ort des Geschehens wurde das Brautpaar mit einem besonderen „Brauttaxi“ chauffiert. Den alten Traktor, der dazu umfunktioniert worden ist, lenkte Michael Meindl.

Mit den Familien, Freunden und Bekannten feierten Elisabeth Haubner, die lange Zeit im Sole-Felsen-Bad tätig war und nun im Zwettl-Bad arbeitet, und Finanzpolizist Gerhard Safranek im Anschluss in ihrem Garten am Rand des Naturparks in Gmünd-Eibenstein eine stimmungsvolle Party. Dabei spielten die „Jungen Waldensteiner“ auf.

Davor hatte es für das Brautpaar noch den kirchlichen Segen gegeben.