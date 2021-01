Das Unglück ereignete sich schon nach der Schremser Katastralgemeinde in Fahrtrichtung Nagelberg. Der Kombi-Lenker aus der Gemeinde Waldenstein geriet dabei aus ungeklärter Ursache auf die gegenüberliegende Fahrbahn, wo gerade ein voll beladener rumänischer Klein-Lkw in Richtung Wien unterwegs war. Dem Klein-Lkw wurde laut Einsatzleiter Werner Brantner dabei die Vorderachse ausgerissen, er stürzte über die Böschung und kam in der angrenzenden Wiese auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Lenker (40) dürfte dabei aber unverletzt geblieben sein, konnte das Fahrzeug ohne Hilfe verlassen.

Der Kombi wurde nach dem Aufprall mit der Beifahrerseite links gegen die Böschung einer schmalen Begleitstraße geschleudert. Der Lenker konnte von der Feuerwehr Kottinghörmanns über die Beifahrertür geborgen und den Rettungskräften übergeben werden. Er wurde laut Polizei mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Horner Spital eingeliefert.

Der Hund des Verletzten dürfte im Schock davongelaufen sein, eine Suche verlief ohne Erfolg (Meldungen dazu bitte an die Polizei Schrems: 059 1333 408100).

Die mit zusammen etwa 25 Kameraden ausgerückten Feuerwehren Kottinghörmanns und Schrems stellten den nicht mehr fahrbereiten Kleinlaster wieder auf und übernahmen die Verfrachtung der Ladung auf einen Anhänger, der Kombi wurde von den Schremsern abtransportiert. Bei der Reinigung der Fahrbahn half auch die Straßenmeisterei Schrems.

Die Bundesstraße war während der Arbeiten eineinhalb Stunden lang komplett gesperrt.