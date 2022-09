„Josefsthaler Teich“: Großer neuer Karpfenteich im Waldviertel getauft

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

„Ohne Wasser ist er irgendwie interessanter“

Wasser war beim kurzen Festakt noch keines im mehr als 5 ha großen und an der tiefsten Stelle etwa 3,5 m tiefen Teich, das soll erst nach der Schneeschmelze im Frühjahr eingelassen werden. Die Gelegenheit nutzten am Freitag etliche Kinder zum Spielen an dieser ungewöhnlichen Örtlichkeit.

„Ohne Wasser ist er irgendwie interessanter“, schmunzelte Hausherr Franziskus Seilern-Aspang, Geschäftsführer der Schlossfischerei Litschau: Da sei nachvollziehbar, welche Arbeit geleistet und welch enorme Massen in dem einige hunderttausend Euro teuren Projekt durch die Heidenreichsteiner Baufirma Talkner bewegt wurden. Die Bauarbeiten an sich stünden unmittelbar vorm Abschluss, dankte Seilern-Aspang allen Beteiligten.

Sieben Jahre, nachdem das Projekt mit ersten Planungen und dem Start verschiedener Genehmigungsverfahren angelaufen war, verspüre er nun einige Erleichterung.

Der „Josefsthaler Teich“ ist nicht nur wegen seiner Größe interessant, sondern wie in der NÖN berichtet auch wegen seiner hochwertigen Ausstattung: Ein Neubau biete eben die Chance, nach dem aktuellsten Stand der Technik zu bauen, sagte Seilern-Aspang. Unter anderem sorge künftig eine Frischwasserzufuhr über ein 200-m-Rohr für schonendes Abfischen.

Das neue „Teichviertel“?

84 Prozent der Fläche aller Fischteiche in Niederösterreich liegen laut Teichwirteverbands-Geschäftsführer Leo Kirchmaier im Waldviertel, das er daher eher zum „Teichviertel“ umtaufen würde („die Frau Landeshauptfrau hat mich aber noch nicht dazu gefragt“). Der Großteil der Waldviertler Fischteiche wiederum liegt im Norden des Gmünder Bezirkes. Das fast rundum von Teichen umgebene Reitzenschlag – ebenfalls in der Gemeinde Litschau – sei gar die „teichreichste Katastralgemeinde Österreichs“, so Kirchmaier.

Die weit über die Lebensmittelproduktion hinausgehende Bedeutung von Fischteichen werde aktuell mehr und mehr erkannt, freut sich Kirchmaier: Es geht natürlich um Kulturlandschaft und Image, aber auch um die Rückhalte-Funktion von Oberflächenwässern, die Rolle für das Mikroklima durch den Verdunstungseffekt oder den Lebensraum für seltene Pflanzen & Tiere. Anhand eines Forschungsprojektes beim Jägerteich in Waidhofen wurde demnach eine Insektenproduktion von etwa 30 Tonnen pro Jahr aus Waldviertler Teichen errechnet (Kainz schmunzelnd: „Nicht nur Gelsen“).

Hoffen auf ein Abfedern der Teuerung

Den Umstand, dass der Durchlauf diverser Behördenverfahren für den Josefsthaler Teich gut fünf Jahre erfordert habe, griff Andreas Kainz als Obmann-Stellvertreter im NÖ Teichwirteverband auch angesichts dieser zentralen Aspekte am Freitag auf. Eigentlich müssten Behörden jemanden wie Seilern-Aspang „mit offenen Armen empfangen“, etwa in Deutschland seien Verfahren wesentlich einfacher.

Die Branche lebe von geringen Renditen, Neubauprojekte beträfen daher größtenteils den reinen Hobbybereich, so Kainz. Dazu kämen Herausforderungen wie explodierende Futtermittel- und Treibstoffpreise, im Förderungsbereich sitze man aber zwischen den Stühlen der Interessensvertretungen. Qualitativ sei das Fischjahr 2022 jedenfalls ein gutes, betonte Kainz. Und: Die Herausforderungen seien eben da, um gestemmt zu werden, „hoffentlich kommt auch für uns ein Teuerungspaket, um die Mehrausgaben etwas abfedern zu können“.

