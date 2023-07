Happy End für „Pumba“: Suchaktion nach Hund in Gmünd war erfolgreich

Der Unfall ereignete sich am 18. Juli auf der Nagelberger Straße zwischen Gmünd und Breitensee. Es sind zwei Pkw miteinander kollidiert. Die Beteiligten konnten sich, wie die NÖN berichtete, selbst aus den Autos befreien. Bei dem Verkehrsunfall wurde auch Hund „Pumba“ aus einem der Autos geschleudert, ist aus Angst weggelaufen und hat sich versteckt.

Hundebesitzerin Claudia Zlabinger hat sofort mit der Suche begonnen und auf unterschiedlichen Kanälen dazu aufgerufen, sich zu melden, wenn er gesehen wird. An der Suchaktion haben sich viele Leute beteiligt. Der Hund wurde in den umliegenden Ortschaften und auch in Tschechien gesucht. Schließlich gab es immer mehr Tipps, dass er hinter dem Strandbad in Breitensee gesehen worden sei. Er wurde dort am Freitag von seiner Besitzerin gefunden und mit einer Fährte angelockt.

Der Hund wurde beim Unfall im Bauchraum verletzt und wurde vom Tierarzt behandelt. Die Besitzerin bedankt sich bei allen, die ihr bei der Suche geholfen haben.