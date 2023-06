Kapeller folgt Artner: Stabführerwechsel in Bad Großpertholz steht an

Die Darbietungen bei Marschmusikbewertungen sind ob ihrer Kreativität und Qualität zu einem wahren Steckenpferd der Trachtenkapelle Bad Großpertholz geworden. Am 17. Juni ist der Verein Veranstalter des jährigen Bezirksmusikfestes samt Marschmusikbewertung der Musikvereine aus dem Bezirk Gmünd. Dort erfolgt auch der Wechsel in der Stabführung.

Christian Artner fungierte seit 2004 als Stabführer der Trachtenkapelle Bad Großpertholz, studierte mit den Musizierenden Jahr für Jahr Figuren ein und führte sie mit diesen „Pertholzer Fantasien“ in der höchsten Wertungsstufe E zu den Marschmusikbewertungen. „Das Schönste war die Energie und Freude, mit der die Musikerinnen und Musiker jedes Jahr unseren Auftritt für das Bezirksmusikfest einstudiert haben“, blickt Artner zurück: „Außerdem die vielen Auftritte innerhalb und außerhalb des Bezirks, wo wir mit unseren Marschfiguren die Menschen begeistern konnten.“

Stabführung schon in Militärmusik-Zeit als Ziel

Die Übergabe des Tambourstabes in der Trachtenkapelle Bad Großpertholz wird auch in die diesjährige Figur bei der Marschmusikbewertung eingearbeitet. „Sandra hat die Energie, den Biss und das nötige Wissen, um uns fit für die Zukunft zu machen“, lobt Christian Artner seine Nachfolgerin. NÖN-Lesern ist Sandra Kapeller nicht unbekannt: Von 2018 bis 2019 war sie bei der Militärmusik Oberösterreich – eines Tages Stabführerin in der Heimatkapelle zu werden, war schon damals ihr Ziel. Beruflich ist die 24-Jährige Leiterin einer Krabbelstube in St. Florian bei Linz. Vor wenigen Wochen hat Kapeller das Stabführerabzeichen des Österreichischen Blasmusikverbandes abgelegt.

Das große Bezirksmusikfest steigt am 17. Juni in Bad Großpertholz, 15 Gastkapellen aus dem Bezirk Gmünd und auch aus anderen Bundesländern nehmen daran teil. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, nachdem das Fest schon 2020 zum 50-Jahr-Jubiläum der Kapelle in Bad Großpertholz stattgefunden hätte, coronabedingt aber verschoben wurde.