Spaß und Bewegung bei den Dorfspielen der Gemeinde Moorbad Harbach

Im Rahmen der NÖ Dorf- und Stadterneuerung lud die Gemeinde Moorbad Harbach am Sonntag zu den Dorfspielen auf dem Sportplatz in Lauterbach ein. Bürgermeisterin Margit Göll war mit organisatorischen Dingen voll im Einsatz. Es waren neben den Kinder-Spielstationen sechs Bewerbe von den verschiedenen Vereinen der Gemeinde vorbereitet, diese mussten von den Teilnehmenden absolviert werden. Die erreichten Punkte wurden in einen Ausweis eingetragen und am Ende zusammengezählt.

Beim Hindernisparcours war Geschicklichkeit gefragt. Beim Kart-Grand-Prix musste man die Beine voll einsetzen und das Tretkart rasch und fehlerfrei ins Ziel bringen. Beim Zielspritzen war ein gewisses Feuerwehrwissen von Vorteil. Das Wickingerschach forderte gute Augen und Zielsicherheit. Kraft in den Oberarmen und Bootswissen zum richtigen Einsatz der Paddel sowie Balancesicherheit musste man bei der Sautrog-Regatta am Holzmühlteich an den Tag legen. Insgesamt: Ein Tag voll Spaß und Geselligkeit für alle Altersklassen.