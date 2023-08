Nach Unfall auf B2: Trauer um Gastro-Versorger Alfred Österreicher

Alfred „Fredy“ Österreicher war von seiner Kindheit in Heidenreichstein an in die Gastronomie involviert und mit ihr verbunden. Als ältestes von vier Kindern lernte er im Lokal seiner Eltern viel über den Alltag und die dabei erforderlichen Arbeiten in Dienstleistungsbetrieben. Neben einem Gasthaus, das als Jugendtreff in Heidenreichstein galt und als erstes im Waldviertel eine automatische Kegelbahn sowie zahlreiche Unterhaltungsgeräte hatte, waren die Österreichers auch Nahversorger.

Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Alfred Österreicher lernte das Geschäft von der Pike auf und führte das Lokal mit seiner Schwester auch einige Zeit, ehe er sich seinen Traum als selbständiger Gastronomieversorger erfüllte. Inzwischen nach Amaliendorf übersiedelt, versorgte und belieferte er über viele Jahre hinweg zahlreiche Betriebe in Niederösterreich und Wien im Bereich Gastrotechnik mit Geräten und dem damit verbundenen Know-how. Durch die berufliche Neuorientierung beendete er einst auch seine Kicker-Laufbahn in Heidenreichstein, die ihn stets mit großer Freude erfüllt hatte.

In seinem neuen Wohn- und Geschäftsort Amaliendorf brachte er sich als ÖVP-Mitglied bei diversen Anlässen durch seine Mitarbeit ein, unter anderem auch in der Wahlkommission. Gerald Schindl, Bürgermeister der Marktgemeinde Amaliendorf-Aalfang, beschreibt Alfred Österreicher als „sehr angenehmen, in der Bevölkerung beliebten und rührigen Menschen. Es tut mir sehr leid um ihn.“ Das Gastrotechnik-Gewerbe habe er in einer Sparte mit großer Konkurrenz bis zuletzt mit großem Engagement betrieben.

Aus gesundheitlichen Gründen ließ es Österreicher zuletzt etwas ruhiger angehen, hatte aber trotz schwieriger Zeiten seinen Humor nicht verloren. Umso tragischer trifft alle seine Angehörigen und Freunde sein plötzliches Ableben.

Noch an der Unglücksstelle verstorben. Der tödliche Unfall hatte sich am Freitag kurz nach Mitternacht im Bereich einer Baustelle in Scheideldorf ereignet. Das Fahrzeug Österreichers, der alleine in Fahrtrichtung Schrems unterwegs gewesen war, geriet in eine durch Absperrgitter abgesicherte Baugrube und anschließend gegen die betonierte Gartenmauer eines Wohnhauses. Er musste durch Feuerwehrleute mittels hydraulischen Rettungsgerätes aus dem Wagen befreit werden. Anschließende Reanimationsversuche blieben erfolglos, Alfred Österreicher verstarb noch an der Unglücksstelle.

Der Begräbnistermin steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

Eine Verwandtschaft mit dem wenige Tage vor dem Namensvettern verstorbenen früheren Straßenwärter Alfred Österreicher (91) aus Aalfang bestand nicht.