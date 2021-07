Erst vor wenigen Wochen berichtete die NÖN über Ausfälle der Straßenbeleuchtung in Gmünd, damals im Bereich um den „Billa-Kreisverkehr“. Jetzt gab es am Wochenende schon wieder Ausfälle, unter anderem im Bereich der Albrechtser Straße bis zum Bahnhof sowie in Breitensee.

Der Grund dafür waren laut EVN-Sprecher Stefan Zach die Gewitter: „Wir haben in Gmünd ja die Beleuchtung komplett erneuert – und damit auch sicherer gemacht, unter anderem weil wir die Schutzschalter nachgerüstet haben.“ Das System reagiere damit aber sensibler auf „Extrem-Ereignisse“. Im Normalfall passiere das selten, meint Zach: „Wenn doch, dann schaltet das EVN-Team im Regelfall sehr rasch wieder ein – auch am Wochenende.“

Die Umrüstung der Beleuchtung auf LEDs und das sichere System habe sowohl Vorteile als auch Nachteile: „Wenn in der Nähe ein Blitz einschlägt, dann schaltet das System ab, um Teile der Anlage vor weiteren Schäden zu schützen. Früher wäre wahrscheinlich etwas abgebrannt und kaputt geworden, und damit wäre auch eine kostenintensivere Reparatur nötig gewesen“, so Zach.