Trauer um Tischlermeister Ernst Meier (63)

Völlig überraschend hörte am Ostermontag das Herz von Ernst Meier, einem beliebten und weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Nondorfer, für immer auf zu schlagen. Erst am 14. März hatte er den 63. Geburtstag gefeiert, war kurze Zeit davor in den Ruhestand getreten.

Meier übernahm einst den elterlichen Tischlereibetrieb von seinem Vater Rudolf, nachdem er die Meisterprüfung abgelegt hatte. In den 1990er Jahren war er einige Zeit Innungsmeister.

Der Verstorbene war in vielerlei weiteren Funktionen engagiert – einige Jahre als Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Hoheneich, als Pfarrgemeinderat und Sänger im Chor Quodlibet. Eine ganz große Leidenschaft war der Fußball. Er übte sie in erster Linie beim Heimatverein SCU Nondorf aus, begann dort im Nachwuchs und war später jahrelang ein verlässlicher, stets fairer Verteidiger. Nach dem Karriereende wurde Meier zum Präsidenten ernannt, übte diese Funktion bis zu seinem Ableben aus.

Um Ernst Meier trauern seine geliebte Gattin Gabi, die Töchter Silke, Sandra, Madeleine und Vanessa, vier Enkerl sowie die Brüder Alfred und Andreas. Die Verabschiedung findet am 29. April in der Wallfahrtskirche Hoheneich statt.

