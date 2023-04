Beliebtes Ausflugsziel Wieder Pächter für Mitterteich-Hütte in Hoheneich gesucht

Foto: NÖN, Markus Lohninger

I n den vergangenen Jahren gab es über die Sommermonate hinweg eine Verpflegung in der Imbiss-Hütte am Mitterteich in Hoheneich. Ob das heuer auch wieder so ist, steht aktuell noch nicht fest.