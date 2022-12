Benefiz für Bambakids Heidenreichstein: "Two Faces" & Julian Bretterbauer "rockten das B30"

Lesezeit: 2 Min FD Franz Dangl

D as "Motorfun B30" in Heidenreichstein war Schauplatz eines Benefizkonzertes, mit dessen Reinertrag Hans Pichler diverse Projekte in Kenia unterstützt.