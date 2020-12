Die NÖN hat im Vorfeld mehrmals berichtet, seit voriger Woche ist es fix: Das Weitraer Siedlungsgebiet in der Böhmstraße wird in Richtung Westen um 20 Bauparzellen erweitert. Der Gemeinderat stimmte dem dafür notwendigen Grundankauf bei seiner Sitzung am 10. Dezember zu.

400.000 Euro Investition

Die Grundstücke werden um rund 340.000 Euro von Privaten angekauft. Bei dieser Sitzung wurden auch die dafür notwendigen Ziviltechnikerleistungen an das Büro Henninger & Partner vergeben. Das Auftragsvolumen beläuft sich für die Planung des Tiefbaues samt Kanal auf 48.000 Euro und für das Trinkwasser auf 20.000 Euro.

Diese Investitionen schlagen sich auch im ebenfalls einstimmig beschlossenen Voranschlag für 2021 zu Buche. Weitere Vorhaben, wie Straßenbau, die Bierwerkstatt sowie die zahlreichen Aktivitäten im Jubiläumsjahr „700 Jahre Braustadt Weitra“ im kommenden Jahr sind darin genauso berücksichtigt.

Kindergarten wird saniert

Angedacht wird außerdem die Sanierung der Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Weitra gemeinsam mit der Landespolizeidirektion. „Der größte Brocken ist aber der Kindergarten Kalvarienberg. Der soll saniert werden und im geplanten Zubau die Tagesbetreuungseinrichtung erhalten. Wir rechnen mit Kosten bis zu einer Million Euro“, betont VP-Bürgermeister Patrick Layr.

Weiters wurden die Richtlinien zur Wohnbauförderung geändert. „Die Gemeinden in unserer Kleinregion Lainsitztal sind bestrebt, die Förderrichtlinien und Gebühren anzupassen. Weitra hat nun auch bei der Wohnbauförderung jenes Modell, das schon die meisten Gemeinden in unserer Region haben“, erklärt Layr.

Vereine werden unterstützt

Einstimmig beschlossen wurde auch die Vergabe von Subventionen an Vereine und Institutionen. „Auch in diesem schwierigen Jahr gibt es diese Unterstützung, das ist uns besonders wichtig“, meint Layr. Insgesamt belaufen sich diese Förderungen auf knapp 60.000 Euro. Der Rettungsdienstbeitrag beläuft sich auf 26.700 Euro, die Feuerwehren erhalten insgesamt 15.200 Euro.