Wie bereits berichtet, werden die Impfzentren des Landes im August aufgelassen, danach sollen die niedergelassenen Ärzte die Impfungen übernehmen. „Das Team im Gmünder Impfzentrum besteht aus extrem guten Leuten, die sind äußerst motiviert und werden auch in der Zielgeraden ihr Bestes geben“, ist Grusch überzeugt. In den vergangenen Wochen wurden hier mehr als 9.000 Erstimpfungen und 7.300 Zweitimpfungen verabreicht. „Keine einzige Impfdosis ist verworfen worden“, zeigt Grusch auf.

Dieses engagierte Team ist also noch bis 11. August im Einsatz und wird auch bei Impfwilligen, die keine Voranmeldung haben, am 28. und 29. Juli sowie am 3., 4., 6., 10. und am 11. August von 14 bis 20 Uhr, sowie am 1. August von 8 bis 18 Uhr die Stiche setzen.

Zusätzlich zu diesem besonderen Service wird dieses Team auch für jene Personen, die im Impfzentrum ihre erste Teilimpfung erhalten, auch bei Bedarf den zweiten Impftermin direkt beim Hausarzt reservieren.

Nach dem 11. August wird das engagierte Team des Impfzentrums aber nicht „arbeitslos“ werden. „Wir haben einige Ideen, um vor allem der Jugend den Zugang zur Covid-19-Impfung zu erleichtern“, verrät Grusch. Da seien unter anderem eine „Lange Nacht der Impfung“ im Gespräch, ebenso ein Mondscheinkino mit gleichzeitiger Impfmöglichkeit, um eine Art „Eventcharakter“ zu schaffen.

Bereits „einen Anker“ gesetzt haben Stefan Grusch und das Impfteam, um ab September als „Pilotregion“ direkt in den Schulen Impfaktionen durchführen zu können. „Uns ist wichtig, dass wir den Schülern wieder einen Regelunterricht ermöglichen können. Wir rechnen nämlich damit, dass einige Schüler von ihrem Urlaub ‚Gastgeschenke‘ in Form von Covid-19-Infektionen mitbringen werden. Derartige Fälle haben wir schon, und da geht es ganz schnell wieder in Richtung Distance-Learning“, erklärt Grusch.

Um das zu verhindern, setze man alles daran, um direkt in den Schulen impfen zu können. „Geplant sind im Vorfeld Elternabende, die gleich zu Beginn des neuen Schuljahres stattfinden sollen, damit auch für die nötige Information gesorgt ist.“

Dass bei der Impfquote in den Gemeinden durchaus noch „Luft nach oben“ vorhanden sei, zeige laut Grusch die jüngste Statistik. „Spitzenreiter“ ist Weitra. Hier sind bereits 65,4 Prozent der Bevölkerung einmal geimpft, 58,6 Prozent sind vollimmunisiert. Schlusslicht ist die Gemeinde Reingers mit 53 Prozent Erstgeimpften und 41,7 Prozent vollimmunisierten. „Anscheinend gibt es im ländlichen Bereich doch mehr Distanz zur Impfung. Das soll und muss sich aber ändern“, appelliert Grusch an alle, die noch nicht geimpft sind, die Impfaktion auch anzunehmen.

Apropos Impfaktion: Wer am 31. Juli eine Covid-19-Impfung ebenfalls ohne Voranmeldung haben will, kann 18 bis 21 Uhr im Weitraer Rathaus an der „Stop & Go“-Aktion teilnehmen. Ärztin Karoline Tauchmann impft Johnson & Johnson – man ist also mit nur einem Stich vollimmunisiert.

Die Impftermine im Gmünder Impfzentrum auf einen Blick:

Mittwoch, 28.Juli, 14.00 - 20.00 Uhr

Donnerstag, 29.Juli, 14.00 – 20.00 Uhr

Sonntag, 1.August, 08.00 – 18.00 Uhr

Dienstag, 3. August, 14.00 – 20.00 Uhr

Mittwoch, 4.August, 14.00 – 20.00 Uhr

Freitag, 6. August, 14.00 – 20.00 Uhr

Dienstag, 10. August, 14.00 – 20.00 Uhr

Mittwoch, 11. August, 14.00 – 20.00 Uhr