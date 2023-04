Hippolyt-Ehrenzeichen für Franz Jindra von der Pfarre Dietmanns

Franz Jindra ist seit 1976 in der Pfarre Dietmanns ehrenamtlich tätig. So war er 40 Jahre im Pfarrgemeinderat, davon 15 Jahre als Vorsitzender-Stellvertreter. Die Funktion als Pfarrkirchenrat bekleidet er seit mittlerweile 38 Jahren und seit 2012 fungiert er auch als Vorsitzender-Stellvertreter. Ebenso war er maßgeblich an den Kirchenrenovierungen 1996 und 2014 und der Pfarrhofrenovierung beteiligt. Seit Ende der 1990er Jahre kümmert er sich als „gute Seele“ um den Pfarrhof und übernimmt anfallende Arbeiten in der Kirche. Er ist immer bemüht, die Bausubstanz zu erhalten.

Seit zwei Jahren unterstützt er auch die Pfarre Waldenstein bei der Kirchenrechnung, die er für die Pfarre Dietmanns schon seit Jahrzehnten erstellt.

Neben diesen Tätigkeiten ist er seit 1976 Lektor und Kommunionspender, leitet seit 1991 immer wieder Wortgottesdienste, wenn Not am Mann ist, betreute 29 Jahre die Zeitschriftenverwaltung, zeichnete 17 Jahre für den Pfarrbrief verantwortlich und betet seit zehn Jahren bei den Begräbnissen der Pfarre vor. Außerdem war er an der Organisation und der Durchführung des Dietmannser Pfarrballs stets beteiligt.

Auch außerkirchlich geht Jindra ehrenamtlichen Tätigkeiten nach: So war er 26 Jahre bei der Feuerwehr Dietmanns tätig und arbeitet seit 15 Jahren unentgeltlich für das Rote Kreuz.

Für diesen großen Einsatz wurde ihm nun das Ehrenzeichen vom Hl. Hippolyt in Silber verliehen. Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat bedankten sich im Rahmen des Gottesdienstes für die jahrzehntelange unentgeltliche Arbeit. Auch der sichtlich überraschte Geehrte bedankte sich bei der Pfarrgemeinde und versicherte: „So lange es die Gesundheit zulässt, werde ich weitermachen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.