Seyfrieds: Robert Maurer hat bereits 151 mal Blut gespendet

Bereits 151 mal hat Robert Maurer Blut gespendet, deshalb erhielt er bei der letzten Blutspendeaktion in Heidenreichstein vom Österreichischen Roten Kreuz die Goldene Verdienstmedaille mit goldenem Lorbeerkranz. Stellvertretend wurde die Medaille von Vizepräsident und Bezirksstellenleiter Klaus Rosenmayer übergeben.

„Ich möchte Robert Maurer für seine langjährige Blutspende „Danke“ sagen. Es ist herausragend und außergewöhnlich, dass jemand sein ganzes Leben lang Blut spendet und hier auf eine wirklich beachtliche Zahl an Spenden kommt“, so Rosenmayer bei der Übergabe, „Blut ist eines der kostbarsten Dinge, die man spenden kann und mit denen man anderen Menschen helfen kann. Robert Maurer hat so in seinem Leben vielen Menschen geholfen und war ein Vorbild für seine Familie und andere Blutspender“, sagte er.

Robert Maurer bestätigte bei der Übergabe der Verdienstmedaille seine Vorbildfunktion: „Durch mich sind auch meine Kinder zu regelmäßigen Blutspendern geworden, und somit habe ich auch ja auch noch weitere Blutspenden ausgelöst.“