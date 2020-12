Benedikt Vyplel will mit seiner besonderen Müllsammelaktion (die NÖN berichtete) Aufmerksamkeit erregen – und das tut er auch. Am 18. Dezember präsentierte er seinen überdimensionalen „Müll-Adventkranz“ bei der Jurte der Waldviertler Schuhwerkstatt.

Benedikt Vyplel sammelte mit einigen Freiwilligen 500 Liter Mist – großteils war es Plastikmüll, der entlang eines 1,2 Kilometer langen Straßenabschnittes bei Langegg gefunden worden ist. Daraus bastelte er einen Adventkranz mit 2,6 Metern im Durchmesser. Diesen wollte er am Schremser Hauptplatz aufstellen, das wurde seitens der Gemeinde nicht bewilligt.

Forschungsergebnisse führten zur Aktion

Anlässe für diese Aktion gab es mehrere. Zum einen habe er selber mit ansehen müssen, wie aus einem fahrenden Pkw Müll geworfen worden ist. Zum anderen seien ihm Forschungsergebnisse von Medizinern des römischen Krankenhauses „Fatebenefratelli“ und der Polytechnik der mittelitalienischen Region Marken in die Hände gefallen, in denen von Funden von Mikroplastik in der Plazenta einer Schwangeren zu lesen sei.

„Mit der Präsenz von Plastik im Körper wird das Immunsystem gestört“, kommentiert Vyplel Antonio Ragusa, den Autor der Studie und Direktor der Gynäkologie-Abteilung des römischen Krankenhauses. Weiters verweist Vyplel auf die Aussage von Heike Vespa vom WWF: „Wenn wir kein Plastik in unserem Körper wollen, müssen wir verhindern, dass alljährlich Millionen Tonnen Kunststoffmüll in die Natur geraten. Weltweit werden jährlich etwa dreihundert Millionen Tonnen Plastik produziert. Oberstes Ziel müsse sein, unnötiges Plastik zu vermeiden.“

Heini Staudinger las bei der Müllkranz-Präsentation einige Verse aus dem 7. Kapitel von Matthäus vor, wo es um das Wegwerfen von nicht mehr gebrauchten Gegenständen gehe. „Der Großteil der Produzenten von Lebensmitteln und Gütern des täglichen Gebrauchs erzeugt viel zu viele Produkte, die uns Menschen und unsere Erde schädigen. Das betrifft Inhaltsstoff und unnötigen Verpackungsmüll. Hier muss die Wirtschaft umdenken und der Konsument handeln, indem er bewusst einkauft“, sagt die Physiotherapeutin Verena Frank aus Schrems, die ebenfalls die Aktion von Benedikt Vyplel unterstützt hat.