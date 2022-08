Moorbad Harbach feierte Grenzfest & Eröffnung der „Hoidagossn“

Werbung Notar Mag. Wagner Anzeige Viel Platz für Notariatskanzlei

Dieses Fest wird abwechselnd in der Gemeinde Moorbad Harbach und in der Gemeinde Horni Strobnice gefeiert. Zahlreiche tschechische Besucher kamen per Reisebus nach Harbach, um gemeinsam mit ihrem Bürgermeister Vaclav Kuzera und Kreishauptmann-Stellvertreter Pavel Hroch den neuen Themenweg zu besichtigen.

Dieser Weg wurde ursprünglich als Waldlehrpfad errichtet und nun mit Unterstützung der NÖ Dorferneuerung umgestaltet. Der Grundgedanke war, dass der Weg Landschaft und Natur verbinden sollte. Viele weitere Ideen kamen von der HLUW Yspertal und wurden im Landschaftsplanungsbüro Grossauer umgesetzt.

Auch Landesrat Martin Eichtinger kam zur Eröffnung. Im Zuge einer kurzen Andacht segnete Pfarrer Rudolf Pinger Hütte und Weg, anschließend trafen alle wieder im Steinbrunnerhof zusammen, wo es Festansprachen und Musik der Harbacher Trachtenkapelle und einer tschechischen Musikgruppe gab.

Thomas Samhaber, mit Gattin Brigitte und der ILD Temper-Samhaber in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit involviert, moderierte die Veranstaltung und verarbeitete mit österreichischen und tschechischen Kindern unter dem Slogan „1000 Jahre in 1000 Minuten“ die Geschichte der Region.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.