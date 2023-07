Mario Flicker: Glückwünsche für Österreichs besten Tischlerlehrling

Alle vier Lehrjahre zum Beruf des Tischlereitechnikers hatte Mario Flicker aus Pfaffenschlag im Bezirk Waidhofen – als Sohn eines Tischlers – mit Auszeichnung absolviert. Zum Kräftemessen mit den Besten seines Faches ließ sich der Lehrling der Tischlerei Michael Weinstabl in Leopoldsdorf (Bezirk Gmünd) erst heuer überreden. Anfang Juni wurde er als Sieger in der Sparte Tischlereitechnik/Produktion für das vierte Lehrjahr gekürt, damit hatte er sich als Vertreter Niederösterreichs für den Bundesbewerb im Designcenter Linz qualifiziert. Gemeinsam mit den besten Talenten des Landes hatte er zwischen 12. und 14. Juni zur Vorbereitung ein Trainingslager absolviert – und danach wie berichtet für seine Leistung in den Bereichen Detailplanung und CNC-Programmierung tatsächlich auch den Bundessieg abgeräumt.

Erinnerungen an den Jubeltag in Linz. Foto: privat

Gefeiert wurde nun in der Tischlerei gemeinsam mit Flickers Lehrherrn Michael Weinstabl, der Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais und der Gmünder Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber. Diesner-Wais und Schreiber gratulierten, wünschten Mario Flicker alles Gute für die Zukunft und strichen hervor, wie wichtig Lehrlinge für die heimische Wirtschaft seien. Von Doris Schreiber gabs zudem einen Gutschein für Riedls Genusswelt in Leopoldsdorf.