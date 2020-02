„Bitte warten“ hieß es zumindest bis Redaktionsschluss der aktuellen Gmünder NÖN hinsichtlich der Frage, wie es in der Schremser Stadtpolitik nach der historischen Wahl-Entscheidung am 26. Jänner weitergehen soll: Die SPÖ um Bürgermeister Karl Harrer verlor wie berichtet wegen zweier Stimmen – die an die Grünen gingen – erstmals die absolute Mandats-Mehrheit und kann somit nur noch gemeinsam mit einem politischen Partner weiter regieren.

Sondierungen

„Die Gespräche liefen auch übers Wochenende“, nannte Harrer den Stand der Dinge: Direkte Verhandlungen mit den anderen Fraktionen habe es aber noch nicht gegeben, bislang seien lediglich Sondierungsgespräche geführt und Positionen abgesteckt worden. Er wolle, so Harrer weiter, „keinen Schnellschuss“ abfeuern.

Die Ausgangslage

zVg David Süß (ÖVP) ist für eine Koalition mit der SPÖ offen.

Theoretisch könnten wie 2015 in Gmünd alle Oppositions-Parteien eine Koalition bilden und so mit insgesamt 15 Mandaten die SPÖ mit ihren 14 verbliebenen Mandaten vom Thron stürzen. Weil sich die Grünen aber schon unmittelbar am Tag nach der Wahl festgelegt haben, mit keiner Fraktion eine Koalition eingehen zu wollen, kann eine Mehrheit ohne SP nicht gebildet werden. Die Sozialdemokraten könnten eine Minderheits-Regierung bilden, in der ein Bürgermeister laufend Mehrheiten suchen müsste. In Waidhofen war eine solche zuletzt von überschaubarem Erfolg gekrönt und hatte die dort mandatsstärkste VP weiter geschwächt.

Alternativ könnte die SPÖ eine Koalition entweder mit der ÖVP (elf Mandate), der Liste Prinz (2) oder der FPÖ (1) – oder freilich mit mehreren Fraktionen – eingehen.

Im Lager der Volkspartei um Spitzenkandidat David Süß harrt man jedenfalls einem ersten Gesprächstermin mit den Sozialdemokraten am Ende der Woche.

Mit der FPÖ – und mit Harrer?

Der Gedanke an eine kleinstmögliche Koalition zwischen SPÖ und FPÖ, die genau um ein Mandat die absolute Mehrheit im Gemeinderat bedeuten würde, kursiert jedenfalls – und gefällt nicht allen in der größten Stadtgemeinde des Bezirkes.

Auch innerhalb der SPÖ dürfte es Widerstand gegen Verhandlungen in eine solche Richtung geben. Immerhin waren ausgerechnet seitens der Sozialdemokratie vor fünf Jahren massive Proteste gegen die damalige Entscheidung der Gmünder VP gekommen, die vom Wähler mit nur einem einzigen Mandat ausgestattete Gmünder FP in die Stadtregierung zu hieven.

Eine Richtungs-Entscheidung könnte jedenfalls am Abend des 4. Februar (nach Redaktionsschluss der aktuellen NÖN-Ausgabe) gefallen sein, wie SP-Klubchef Michael Preissl im Vorfeld Gerüchte bestätigte: „In einer Klubsitzung dürfte voraussichtlich auch die Entscheidung zur Führungsfrage in der SPÖ fallen.“ – Auf gmünd.NÖN.at wird über allfällige Entwicklungen in der Causa berichtet werden.