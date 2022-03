Zurück zum Ursprung: Blockheide-Schafe sollen einziehen

Viele Jahre wurde in Gmünd-Eibenstein ohne Erfolg die Vision eines „Blockheide-Bauern“ zur Beweidung des einst ersten NÖ Naturparkes verfolgt. Jetzt zeichnet sich ein erstes konkretes Projekt in diese Richtung ab: Eine Familie möchte mehrere Dutzend Schafe schon das kommende Sommerhalbjahr in der Blockheide verbringen lassen.

Franz Breiteneder, der das Projekt seitens des Naturparkvereins gemeinsam mit Landschaftsplaner Gerhard Prähofer und den betroffenen Landwirten – der Familie Zauner aus Zwinzen in der Gemeinde Allentsteig – entwickelte und vorantreibt, erwartet sich aus der Bewirtschaftung mit Tieren vor allem zweierlei Nutzen. Es soll einerseits ein neues touristisches Highlight für das überregional beliebte Ausflugsziel darstellen, zugleich aber vor allem auch der Annäherung der Fläche an den eigentlich ursprünglichen Zustand der Heidelandschaft dienen.

„Gar keine Heide mehr“: Stark geändertes Erscheinungsbild

Als das durch die Granitgewinnung massiv bedrohte Areal nämlich 1960 unter Schutz gestellt und 1964 zum Naturpark erklärt wurde, da war es nicht nur ein dichtes Mosaik aus Kleinstfeldern mit ertragsarmen Äckern und Wiesen zwischen sagenumwobenen Restlingen, sondern wegen der Weidewirtschaft mit Schafen und Ziegen auch wesentlich dünner bewachsen als heute.

Die NÖN berichtete mehrfach über die im Lauf der Zeit immer größer gewordenen Probleme der Bewirtschaftung des kargen Gebietes unter den Rahmenbedingungen eines Naturparks, infolge dessen mehr und mehr Landwirtschaften aufgegeben wurden. Sehr ausführliche Einblicke gewährte etwa vor mittlerweile acht Jahren der Grundstücks-Besitzer Christian Schwingenschlögl: „Die Blockheide ist gar keine Heide mehr. Eine Heide ist eine bewirtschaftete Fläche, die jahreszeitenabhängig genutzt wird. Hier gibt es aber keine Landwirtschaft mehr – auch ich habe aufgegeben.“

Die namensgebende Heide wurde immer stärker zurückgedrängt, die heute an vielen Stellen dominante Bewaldung setzte ein.

Erster Schritt zurück zum Ursprung

Dass jetzt ein nennenswert großer Schritt zurück in Richtung des Ursprunges der Blockheide bevorsteht, das ist laut Franz Breiteneder einem doppelten Zufall zu verdanken: Ein oberösterreichisches Paar sei auf der Suche nach einem Bauernhof im Waldviertel gelandet und habe hier einen an sich sehr gut erhaltenen, aber mit nicht allzu viel Land ausgestatteten Hof gefunden. „Also suchten sie zu einer Zeit, als wir nicht mehr wirklich mit einem Interessenten gerechnet hatten, nach einem Ort, an dem sie als Beweider Fuß fassen könnten“, freut er sich.

Mittlerweile ist bereits einige Vorarbeit geleistet, Landschaftsplaner Prähofer wurde ins Boot geholt, potenzielle Weideflächen wurden begutachtet, Förderoptionen wurden ausgelotet.

Kleingrund-Besitzer sollen als Partner gewonnen, das Okay der Forstbehörde eingeholt werden

Aktuell geht es darum, das Interesse einer Beteiligung von Grundbesitzern auszuloten. Die Hoffnung ist, dass einigermaßen zusammenhängende Flächen für eine gemeinsame Weidenutzung definiert werden können, immerhin geht unter anderem auch um gemeinsame Umzäunungen etwa zum Schutz vor potenziellen Fressfeinden.

Rund um den Turm befinden sich größere Flächen im Besitz von Stadtgemeinde und Naturparkverein, seitens der Stadtführung signalisiert Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) erwartungsgemäß hohes Interesse am Projekt. Auch bei privaten Grundstücks-Besitzern im Bereich des Aussichtsturmes sei man bisher auf hohe Kooperations-Bereitschaft gestoßen, sagt Franz Breiteneder.

Eine weitere Voraussetzung für die Umsetzung des Projektes in der beabsichtigten Dimension sieht er in der Zustimmung der Forstbehörde. Dafür sollen Anträge auf befristete Rodungsbewilligungen vorbereitet werden – die brauche es im Schutzgebiet, um in den vergangenen Jahrzehnten bewachsene Sichtachsen zwecks Unterholzpflege wieder etwas freimachen zu dürfen.

Start bereits rund um den Muttertag angedacht

Die Bewirtschaftung wird, wenn alles wie erhofft läuft, bereits rund um den kommenden Muttertag anlaufen und bis in den Herbst hinein andauern. Gestartet werden kann laut Breiteneder im Fall von ausreichender Fläche mit gut 50 Tieren, im Sommer könnten es vorübergehend auch bis zu 80 werden.

Für den Winter müssten die Schafe jedenfalls wieder in den Hof der Zauners nach Zwinzen – wo diese auch eine Husky-Ranch betreiben – übersiedelt werden. Die Errichtung eines Stalles ist für die Blockheide laut Franz Breiteneder im ersten Schritt nicht vorgesehen, „das wäre finanziell nicht drin“. Bei der Planung der Koppeln müsse daher ein gewisser Witterungsschutz durch Berücksichtigung von natürlichem Bewuchs mitgedacht werden.

