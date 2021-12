Naturpark Hochmoor Schrems wird zum Schul-Schwerpunkt

Den Naturpark Hochmoor stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken möchte der Schremser Martin Speychal – der nun seine Funktionen als Stadtrat, Naturparkvereins-Obmann und Mittelschul- Obmann zusammenführte: Auf seinen Impuls hin wird der Prozess zur Aufwertung der Medien- und Informatikmittelschule Schrems als „Naturpark-Mittelschule“ gestartet.

Man habe das große Glück, für die Vermittlung von Wissen und Erkenntnissen zum Natur- und Klimaschutz in Schrems dank des Hochmoores nicht in die Ferne schweifen zu müssen, sagt Speychal, „wir haben dieses große Thema mit all den Einflüssen auf unser unmittelbares Klima direkt vor der Haustür. Das hilft uns beim Bewusstmachen dessen, dass vieles auch hier bei uns zu tun und zu berücksichtigen ist.“ Daraus ergebe sich die einmalige Gelegenheit, vorhandene Ressourcen für den Unterricht zu nutzen und ein Verständnis für sensible ökologische Systeme zu entwickeln. Die naturnahe Befassung mit dem Thema helfe auch dabei, eine neue Wahrnehmung dafür zu gewinnen.

Speychal denkt, dass sich auch die Schwerpunkte „Sozial-Vital“ und Medien/Informatik der Mittelschule sehr gut mit dem Naturpark-Thema verknüpfen lassen. Bei Geschäftsführerin Barbara Dolak von der Unterwasserreich Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH sowie Mittelschul-Direktor Kurt Spiesmaier sei er mit seiner Vision vom ersten Moment an auf große Begeisterung gestoßen, freut sich Martin Speychal: „Dafür gebührt ihnen großer Dank. Es geht nur gemeinsam, zumal es ja auch die Schule und der Naturpark sind, die den Prozess am Schluss umsetzen müssen.“

Im Schremser Gemeinderat wurde einstimmig der Beschluss gefasst, den Weg zum Prädikat „Naturpark-Mittelschule“ unterstützen zu wollen, Willensbekundungen sind auch von Naturpark und Schule notwendig. Speychal hofft, dass sich die Umsetzung noch bis Sommer 2022 ausgeht.