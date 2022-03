100 Jahre Niederösterreich: Die Exekutive im Wandel

Die Geschichte der Polizei geht im Gmünder Bezirk vor das Jahr 1922 zurück: 1898 wurde in Gmünd anlässlich der Installierung einer Bezirkshauptmannschaft und dem 50-jährigen Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef auch ein Bezirksgendarmeriekommando eingerichtet. Die Gendarmerie-Dienststelle Gmünd bestand bereits seit 1871 in der Kirchengasse. Ab 1911 war sie in der Schillergasse, wo 1919 die Trennung zwischen Bezirks- und Postenkommando erfolgte.

In der Zwischenkriegszeit gab es im ehemaligen Bürgerspital, gegenüber dem Gemeindeamt in Gmünd, eine Ausbildungsstätte für Gendarmerie-Anwärter. Nach Kriegsende im Mai 1945 wurde in der Stadt Gmünd eine Bezirkspolizei unter Polizeiamtsleiter und Bildhauer Carl Hermann, selbst von den Nazis verfolgt und sogar zum Tode verurteilt gewesen, eingerichtet. 1946 wurden Abteilungskommandos gegründet, die als Führungsebene zwischen den Bezirks- und Landeskommandos agierten.

1952 wurde die „B-Gendarmerie“, eine mit schweren Waffen verstärkte Bereitschafts-Einheit, aufgestellt, aus der sich das Bundesheer formierte. Es wurden zahlreiche Grenzgendarmerieposten zur Sicherung der Staatsgrenze geschaffen, die 1955 allerdings wieder aufgelassen wurden.

Durch den Fall des Eisernen Vorhanges 1989 und die in der Folge steigende illegale Reisetätigkeit musste wieder eine spezielle Einheit für die Grenzüberwachung aufgestellt werden, was sich zu Beginn mit über hundert illegalen Grenzgängern an einem Wochenende an Niederösterreichs EU-Außengrenzen als zweckmäßig erwies.

Vor 30 Jahren: Zehn Dienststellen, 242 Beamte

Am 1. Mai 1993 wurden die Abteilungskommandos schließlich aufgelöst und die Agenden den Bezirkskommandos übertragen. Der Bezirk umfasste damals zehn Dienststellen und ein Bezirkskommando mit insgesamt 242 Beamten, die auch eine knapp 105 Kilometer lange Staatsgrenze zu Tschechien überwachen mussten. In der Stadt Gmünd existierten damals noch zwei Gendarmerie-Dienststellen. Jene in der Altstadt war seit 1945 im Gerichtsgebäude untergebracht. Der Posten Gmünd-Neustadt befand sich in einer Holzbaracke des damaligen Flüchtlingslagers. Später übersiedelte man in die Conrathstraße, ehe am 31. Oktober 1997 die Zusammenlegung der beiden Dienststellen erfolgte. Die neue gemeinsame Dienststelle wurde per 1. Dezember 1998 bezogen.

Am 1. Juli 2005 setzte das Innenministerium die Fusion beider großer Wachkörper, der Polizei und Gendarmerie um. Im Bezirk Gmünd bestehen zurzeit acht Polizei-Dienststellen inklusive Bezirkskommando und einer Grenzüberwachungsdienststelle mit insgesamt 96 Beamten.

