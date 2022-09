100 Jahre NÖ: Parks ermöglichen Natur zum Angreifen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Bundesland Niederösterreich zählt zu den Vorreitern in Österreich im Bereich des Naturschutzes. Es beschloss bereits 1924 ein eigenes Naturschutzgesetz, im Jahr 1962 gab der Landtag den Startschuss die Errichtung des ersten Naturparks in Niederösterreich in Sparbach, am Rand des Wienerwaldes. Bereits 1964 folgte die Eröffnung des Naturparks Blockheide-Eibenstein bei Gmünd, der bis heute zu den Top-Destinationen des Waldviertels gehört.

In den folgenden Jahrzehnten regte die einzigartige Landschaft des Bezirkes Gmünd mit seinen Granitrestlingen und den ausgedehnten Moorgebieten die Gründung von drei weiteren Naturparken an. Der Bezirk Gmünd vereint heute einen der ältesten Naturparke des Landes (Blockheide) mit einem der jüngsten (Hochmoor Schrems).

Naturpark Blockheide–Eibenstein (seit 1964)

Der Naturpark Blockheide zählte schon kurz nach seiner Gründung mit rund 120.000 Besuchern pro Jahr zu den Top-Destinationen im Waldviertel-Tourismus. Um die mächtigen Granitformationen und Wackelsteine in der Blockheide ranken sich unzählige Sagen. Der heimische Künstler Carl Hermann ist mit der Gründung des Naturparks eng verbunden und gab ihm unter anderem mit dem „Blockheidemännchen“ auch sein eigenes Symbol. Neben dem Turm mit Shop und Blockheidezentrum, zahlreichen Wanderwegen und Lehrpfaden lädt das Schutzhaus Blockheide zu einer gemütlichen Jause mitten in der Natur ein.

Naturpark Nordwald (seit 1978)

Der 700 ha große Naturpark Nordwald wurde 1978 nördlich von Großpertholz eröffnet, einer Landschaft, die stark an Skandinavien erinnert. Bereits 1971 wurde der Verein gegründet, in den folgenden Jahren entstand im Naturpark Nordwald die Infrastruktur für Besucher samt Aussichtsturm, den beliebten Tiergehegen, Erlebniswegen und Lehrpfaden sowie Gastronomie.

Naturpark Heidenreichsteiner Moor (seit 1989)

Der Naturpark wurde 1989 gegründet. Auf dem 2,8 km langen Moorpfad und dem 3,2 km langen Teichweg können die Geheimnisse des Hochmoores erkundet werden. Neben dem Gemeindeteich ist der „Hängende Stein“ anzutreffen, ein Naturparkzentrum mit Gastronomie, zahlreiche Pfaden und Wegen sowie ein Naturspielplatz mit Doppelseilbahn.

Naturpark Hochmoor Schrems (seit 2000)

Der seit dem Jahr 2000 bestehende Naturpark ist einer der jüngsten in Österreich. Es ist das größte Torfmoor Niederösterreichs. Von der 20 Meter hohen „Himmelsleiter“ haben die Besucher einen weitläufigen Ausblick über die Moorlandschaft. Das Besucherzentrum Unterwasserreich, der Naturbadeteich sowie viele interaktive Angebote runden das Angebot ab.

