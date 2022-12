100 Jahre NÖ zum Jahreswechsel: „Dunkle und geheimnisvolle" Zukunft

Foto: NOEN

In der Vorwoche hat die NÖN Bräuche und Traditionen von anno dazumal rund um das Weihnachtsfest beleuchtet, diesmal steht der Jahreswechsel – und wie er in den 1920er Jahren im Waldviertel begangen wurde – im Mittelpunkt.

Als Fixpunkt zum Silvesterabend gehörte vor hundert Jahren das gemeinsame Beten in der Familie und ein festliches Abendessen. Bräuche, die schon zu Weihnachten oder auch in der Thomasnacht ausgeübt wurden, galten auch für Silvester.

Dazu kam das Bleigießen, das mitunter bis heute erhalten geblieben ist: Die dabei entstehenden Figuren sollen Rückschlüsse auf den Verlauf des neuen Jahres erlauben. Weniger im Waldviertel, aber in anderen Regionen Österreichs, ist auch das Einräuchern des Hauses um Weihnachten und Silvester noch immer gebräuchlich. Das „alte“ Jahr wurde damals schon mit dem Abfeuern von Schüssen gefeiert.

Dem Grabe einen Schritt näher rücken

Ein Buch aus der damaligen Zeit dokumentiert die Stimmung der Waldviertler zu Silvester so: „Zur Jahreswende ist bei unserem Volke die Lustigkeit der Städter nicht so stark zu finden.“ Hier sei das Volk viel ernster und wisse, „dass wieder ein Jahr des Lebens vergangen ist, dass man wieder um einen Schritt dem Grabe näher gerückt ist und ist sich bewusst, dass die Zukunft mit ihrem wechselreichen Geschicke dunkel und geheimnisvoll vor ihm liegt.“

Bräuche seien, so meinte man damals, dem Volk ein Bedürfnis. Dass sie verloren gehen könnten, wurde auch in den 1920er Jahren befürchtet: Es sei zu wünschen, dass „die Reste der alten Bräuche nicht auch wie schon so viel anderes“ in Vergessenheit geraten.

Manche Bräuche werden auch heuer hochgehalten

Das „Liasma gehen“ wird etwa in St. Martin durchgeführt, Treffpunkt für die Wanderung des Katholischen Bildungswerkes ist am 29. Dezember um 19 Uhr am Ortsplatz.

Nach altem Brauch gehen die Teilnehmer in die Natur, um zu „losn“: Es wird in die Nacht hineingehört, wahrgenommene Geräusche sollen dann darauf schließen lassen, was die Zukunft bereit hält. „Die zwölf Rauhnächte oder Weihnächte zwischen der Heiligen Nacht und dem Drei-Königs-Tag werden auch als ‚Zwischen den Jahren‘ bezeichnet, erklären die Verantwortlichen des BHW. Die Teilnehmer sollten nicht nur Mut, sondern auch feste Schuhe und eine Lampe mitbringen.

Quelle: Waldviertel – 3. Band: Volkskunde, Dr. Eduard Stepan (Hrsg.), Wien, Verlag „Deutsches Vaterland“

