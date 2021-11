25 Ziegen gerettet: Fünf Böcke suchen noch ein Zuhause

„Einer besachwalterten Bäuerin war der Ziegenbestand über die Ohren gewachsen. Freiwillig wollte sie die Ziegen nicht abgeben, so erfolgte aufgrund der fürchterlichen Zustände eine Abnahme der 25 Tiere“, erklärt Andrea Specht, Präsidentin des NÖ Tierschutzverbandes: „Viele Ziegen litten unter Hautproblemen und Unterernährung.“ Das Kremser Tierheim war nicht auf landwirtschaftliche Tiere eingestellt, konnte aber mithilfe anderer Vereine alle 25 Ziegen vor dem Schlachter retten und auch einen Hahn bergen, der in einem Kaninchenkäfig eingesperrt war. Der Großteil der Tiere fand in Oberösterreich und Salzburg ein neues Zuhause – bis auf jene fünf Ziegenböcke, die noch immer auf der Sonnenranch in der Steiermark untergebracht sind. Für die Böcke Angelo, Paul, Paddy und die unzertrennlichen Zwillinge Joey und Jimmy wird noch nach schönen Lebensplätzen mit viel Auslauf gesucht.

Interessierte können sich per Mail (office@ sonnenranch.at) oder telefonisch (0664/1310966) direkt an die Sonnenranch wenden.