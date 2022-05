276 Ukrainer registriert: Lokale Meldestelle ist ein Erfolg

Werbung

Seit Ende März gibt es in der Bezirkshauptstadt auf Initiative der Stadtgemeinde Gmünd eine Registrierungsstelle für ukrainische Staatsangehörige. „Die Bezirkshauptmannschaft Gmünd hat umgehend eine Plattform eingerichtet, die den Gemeinden die Anmeldung für die Registrierungstermine ermöglicht. Wir haben in kürzester Zeit eindrucksvoll bewiesen, was zielgerichtete Zusammenarbeit im Bezirk für die Menschen bewirken kann“, betont Bezirkshauptmann Stefan Grusch.

Bei den Gemeinden im Bezirk sind laut Aussendung aktuell 276 ukrainische Staatsbürger gemeldet. Gmünds Bürgermeisterin Helga Rosenmayer freue das wohnortnahe Angebot – auch am neuen Standort: Bisher fanden die Registrierungen in der Mühlgasse sowie am Grenzübergang Nagelberg statt, nun steht die „Team Österreich Tafel“ am Schubertplatz zur Verfügung. Hier können auch Registrierungen für die „Team Österreich Tafel“ durchgeführt werden.

Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Klaus Rosenmayer: „Das Rote Kreuz ist seit Beginn der Ukraine-Krise im Einsatz, um den Menschen vor Ort zu helfen. Es freut mich, die Räumlichkeiten für die Registrierung zur Verfügung stellen zu können.“

