Der E-Mobil-Lenker war am 15. Juni gegen 17 Uhr auf der L8228 von Hörmanns in Fahrtrichtung Dietmanns unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr nach Polizeiangaben aus noch ungeklärter Ursache ein nachfolgender 24-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Gmünd auf das Elektromobil auf, der 72-jährige Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der Rettungshubschrauber "Christophorus 2" flog das Opfer in das Universitätsklinikum Linz.