Ab-Hof-Messe: Medaillenregen für Fisch, Pasta, Säfte und Co.

Bereits vor elf Jahren haben Friedrich und Anna Hofbauer, die in Kleinpertholz bei Heidenreichstein ihren Betrieb „Hofbauer’s Waldviertler Fische“ führen, mit den Räucherkarpfen-Kugerl einen „Kaiser-Titel“ geholt. Heuer konnten Tochter Birgit und ihr Gatte Eduard Hofbauer-Domin, die in Aalfang den Fischverarbeitungsbetrieb „Hofbauers Karpfenkaviar“ mit Erfolg führen, für ihre „Forellen Topfen-Nockerl eingelegt in Öl mit Chili und Knoblauch“ über die beste Bewertung jubeln.

Der Familienbetrieb Zimmermann, der sich auf die Produktion von Teigwaren spezialisiert hat, reichte drei Produkte ein. Die „Bio-Kamut-Spaghetti“ wurden mit dem Titel „Pasta Kaiser“ gekrönt. Für die Reibgerstl und die Bio-Rosmarin-Tagliatelle gab es jeweils die Goldmedaille. „Wir sind sehr zufrieden. Wir wurden auf unserem Weg bestätigt und es unterstreicht, dass heimische Qualität schmeckt“, freut sich Paula Zimmermann: „Das ist der Erfolg des gesamten Teams.“ Bei Zimmermanns Teigwaren sind vier Mitarbeiter beschäftigt.

Gold für Fuger, ganzes Treppchen für Familie Prinz

Seit 2000 reicht Gerhard Fuger aus Fromberg (Kirchberg) Säfte bei der Ab-Hof-Messe ein, heuer freut er sich über die Goldmedaille für seinen Bio-Apfel-Birnensaft. „Ich habe bereits viele Medaillen erhalten, aber diese Goldene ist erst die zweite. Die erste errang ich bei meinem ersten Antreten vor 23 Jahren für den Apfelsaft“, sagt Fuger, der als Draufgabe die Bronze-Medaille für den Bio-Apfel-Karottensaft in Empfang nahm.

Franz und Michaela Prinz aus Reichenau am Freiwald (Bad Großpertholz) sind seit 20 Jahren Fixgäste bei der Messe. Heuer durften sie sich über ein komplettes Siegerpodest freuen. Gold gab es für den Apfelstrudel-Likör, Silber für den Pfefferminzgeist und Bronze für den Orangengeist. „In all diesen Jahren ist das Niveau extrem gestiegen. Es wird immer schwieriger, eine Auszeichnung zu bekommen“, sagt Prinz. Er und Gattin Michaela produzieren mittlerweile an die 20 Schnäpse und einige Liköre.

Biohof Weißensteiner: Erste Medaille für Kürbisöl

Lein- und Leindotteröl vom Biohof Weißensteiner aus Pürbach (Schrems) wurden schon mehrfach ausgezeichnet. Diesmal durften sich Daniela und Wolfgang Weißensteiner über Silber für beide Produkte aus eigener Erzeugung freuen. Erstmals reichten sie auch ihr Bio-Kürbisöl zur Bewertung ein – dafür gab‘s auf Anhieb Bronze. „Das ist ein wirklich tolles Ergebnis. Noch dazu haben wir das Kürbisöl erst Anfang des Jahres zum ersten Mal gepresst. Die Kürbisse haben wir auf Flächen bei Eggenburg angebaut, selbst und in bio“, sagt Daniela Weißensteiner.

