Der Sommerbeginn nach Corona ist vielfach weniger vom „Ab in den Urlaub“-Gefühl begleitet als von den Folgen der Pandemie. Es geht noch vor Fragen ums Reiseziel etwa um die Frage des Resturlaubes nach mehr oder weniger freiwillig abgebauten Urlaubstagen, Fragen zur Kinderbetreuung, Fragen um die berufliche Zukunft – und um jene, ob man sich einen Urlaub überhaupt noch leisten kann.

Letztere Frage ist im Gmünder Bezirk nicht nur für eine coronabedingt noch stark überdurchschnittliche Zahl an Arbeitslosen zentral. – „Bei manchen Beschäftigten werden nach monatelanger Kurzarbeit allmählich finanzielle Engpässe akut“, spricht der Gmünder Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Michael Preissl von zunehmenden Anfragen zur Kurzarbeit: „Wir haben bereits häufig Fragen, wie lange die Kurzarbeit denn noch andauern kann.“

Fast die Hälfte war in Kurzarbeit

Anträge für etwa 6.300 Dienstnehmer aus dem Gmünder Bezirk wurden wie berichtet nach dem Lockdown im März abgewickelt – bei insgesamt etwas mehr als 14.000 unselbstständig Beschäftigten. Etliche Betriebe wie auch Elk als größter Arbeitgeber im Bezirk seien frühzeitig wieder aus der Kurzarbeit ausgestiegen, so AK-Preissl. Den großen Zustrom zu Verlängerungen von Kurzarbeitszeit-Vereinbarungen nimmt er drei Monate nach dem Lockdown – als viele Erstanträge für drei Monate abgegeben wurden – noch nicht wahr. Beruhigen kann ihn das aber nicht: „Etliche Betriebe sind noch am Überlegen, ob sie verlängern sollen. Teilweise wird die Auftrags-Entwicklung abgewartet.“ Manche Anträge seien zu seiner Freude schon vor der Genehmigung zurückgezogen worden.

In Kurzarbeit: Urlaubstage füllen Urlaubskasse

Teils werden zur Überbrückung dieser ungewissen Phase auch Zeitausgleich-Guthaben, Alturlaube oder mitunter firmenseitig (im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten verordnet) Urlaube abgebaut. „Letzteres gefällt Dienstnehmern nicht immer, hat aber immerhin den Vorteil, dass sie für diese Tage den vollen Lohn erhalten“, gibt Michael Preissl zu Bedenken.

Böse Überraschungen beim Steuerausgleich?

Preissl fürchtet insgesamt, dass das dicke Ende erst kommen wird: Kurzarbeit reduziert nach aktueller Gesetzeslage den steuerfreien Betrag des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes, das meist aber voll ausbezahlt wird. Die Differenz muss also, wenn das Parlament keine Änderung beschließt, nachgezahlt werden. „Der steuerfreie Betrag richtet sich derzeit nach dem Jahressechstel des Verdienstes für tatsächlich geleistete Arbeit“, klärt Preissl auf: „Wurde etwa nur neun Monate lang voll verdient und drei Monate mit zehn Prozent gearbeitet, dann ist am Ende nur ein Sechstel von neun Monatslöhnen plus dreimal der zehn Prozent steuerbegünstigt.“

Wirteleiden

Bei Förderungen müsse nachgebessert werden, betont AK-Preissl, stark auch in den Bereichen Gastronomie und Tourismus. Die Öffnung habe nur teilweise Erleichterungen gebracht: „Firmen brauchen fast das komplette Personal, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können, haben aber immer noch nur einen Bruchteil der früheren Auslastung.“ Immerhin: Die Regierung kündigte für die zweite Jahreshälfte ermäßigte Steuersätze unter anderem für die Gastronomie an.