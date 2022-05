Ab ins kühle Nass: Teiche sind gerüstet

Werbung

Zum Baden in den Teichen oder Bädern ist es doch noch etwas zu kalt, einem Saisonstart steht aber nichts mehr im Wege. Es wurde geputzt, adaptiert und teilweise auch umgebaut.

Bereits geöffnet hat das Gmünder Strandbad und ein paar Verwegene haben sich schon in die Fluten geschmissen – mit Neopren-Anzügen, wie Kiosk-Betreiber Karl Ferus betont. „Das gesamte Areal ist auf Vordermann gebracht, wir sind startklar“, sagt er. In Kürze wird hier ein elektronisch gesteuertes Tor mit Gegensprechanlage installiert, damit nur mehr Berechtigte zum Strandbad zufahren können. „Im Juli wird erstmals auch im Gmünder Strandbad die Bädertour der Arbeiterkammer ausgetragen“, verrät Ferus, der seinen Gästen mit mehr fleischlosen Gerichten und auch veganen Eissorten aufwarten wird. Die Preise bleiben großteils gleich: „Wir wollen ja familienfreundlich bleiben.“

Im Moorbad in Schrems sind die Sanierungen abgeschlossen. „Die Terrasse vor dem Moorbadrestaurant erhielt neue Dielenbretter. Die Kabinen, die immer wieder mutwillig beschädigt werden, sind saniert“, betont Bürgermeister Peter Müller. Der Abstand zwischen Sprungbrett und Wasserrutsche wurde entsprechend den Vorgaben geändert und das Wasserspiel für Kinder aufgebaut.

Der Hausschachenteich in Weitra wird derzeit auf die neue Badesaison vorbereitet. „Wir haben im Vorjahr den Steg erneuert. Jetzt wird der Sand am Beachvolleyballplatz ausgetauscht“, betont Bürgermeister Patrick Layr. Der Eintritt zu diesem Teich wird auch heuer kostenlos bleiben. „Wir wollen ja ein kostenloses Naturbadevergnügen bieten“, so Layr.

