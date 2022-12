Abgeordnete Göll: Rückblick mit Licht & Schatten

Am 29. Jänner wird der Landtag gewählt. Für Margit Göll, ÖVP-Landtagsabgeordnete für den Bezirk, Zeit für einen Rückblick: auf eine Landtagsperiode, die durch Covid-Pandemie und Energiekrise anders war, als zur Wahl 2018 erwartet, und auf ein „intensives Arbeitsjahr“ 2022.

Rund drei Millionen Euro sind in den vergangenen Jahren laut Göll in den Breitbandausbau geflossen, lückenlos mit Glasfaser ausgestattet ist der Bezirk aber auch wegen weißen Flecken in Litschau und Weitra noch nicht. In die technische Ausstattung des Landesklinikums Gmünd seien, so Göll, seit 2019 Landesmittel in der Höhe von mehr als zwei Millionen Euro gesteckt worden. „Ich werde mich weiterhin für wohnortnahe Gesundheitsversorgung einsetzen“, sagt sie. Eine Herausforderung sind wie berichtet unbesetzte Kassenstellen für Allgemeinmedizin und für Facharzt-Ordinationen. Bloß: Von politischer Seite könne man das Problem in erster Linie nur aufzeigen.

Im laufenden Wahlkampf gehe es ihr vor allem darum, dass das Mandat für den Bezirk Gmünd wegen seiner niedrigen Einwohnerzahl nicht abgesichert ist, betont Margit Göll: „Wir können es nur durch Vorzugsstimmen halten. Wenn es keine Vertretung mehr aus dem Bezirk gibt, wird es schwieriger, die Anliegen der Menschen weiterzutragen.“

In ihrer Bilanz spricht Göll auch Mobilität an: Das brachte den über Gmünd verkehrende Direktzug-Verbindungen zwischen Wien und Prag, auf der Straße stehen Investitionen etwa in die B41 an. Die mehrmals aufgezeigte Problematik der maroden B5 als Verkehrsader im Norden des Bezirkes wurde bislang noch nicht aufgegriffen. Sie sei aber bekannt, so Göll: „Wir wissen, dass wir hier Verbesserungsbedarf haben.“

Erfreulicher ist der Blick auf den Bereich Bildung. Schon vor der Betreuungsoffensive sei der Bezirk Vorreiter gewesen, meint Göll. Seit 2019 habe das Land NÖ über drei Millionen Euro investiert.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.