Adventmärkte: „Es soll wie früher werden“

Amaliendorf: Musi-Punsch der Feuerwehrkapelle am 17. 12. im Volksheim;

Bad Großpertholz: Advent am Sonnseitnhof am 17. und 18. 12.;

Brand-Nagelberg: Weihnachtsmarkt in Brand rund um den Kirchenplatz am 10. und 11. 12.;

Eggern: 26. 11., 3. und 17. 12. jeweils Punschstand im Park, Adventmarkt rund um den Teich am 10. 12.;

Eisgarn: „Advent in Eisgarn“ im Gasthaus Zur Alten Post am 19. 11., Einkehr am Stiftsplatz am 26. 11.;

Gmünd: Advent am Stadtplatz von 2. bis 4. 12.;

Großdietmanns: Adventmarkt am Kirchenplatz am 26. und 27. 12.;

Heidenreichstein: Burgadvent am 3. und 4. 12.;

Hirschbach: Pfarrkaffee mit Bastelmarkt im Pfarrhof am 8. 12.;

Hoheneich: Punschstand von Polizei KdEÖ am Marktplatz am 7. 12.; Adventmarkt am Marktplatz am 10. und 11. 12.;

Kirchberg: Adventmarkt im Schlosshof und Hamerlinghaus am 10. und 11. 12.;

Litschau: Advent am See von 25. bis 27. 11., am 26. 11. „Von Haus zu Haus“ am Stadtplatz;

Schrems: Advent am Stadtplatz am 19. und 20. 11.;

St. Martin: Perchtenlauf am Sportplatz am 9. 12.;

Unserfrau: Punschstand im Pfarrhof Heinrichs am 3. 12., Punschstand im Feuerwehrhaus Oberlembach am 18. 12., Glühweinstand beim Feuerwehrhaus Unserfrau am 25., 26. und 30. 12.;

Waldenstein: Punschstand im Pfarrzentrum am 17. 12.;

Weitra: Advent-Tage in der Altstadt und am Schloss am 26. und 27. 11.; Zauberhafter Adventbummel während des ganzen Advents.