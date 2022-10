Änderungen bei Betreuung der Kleinsten: Ein gutes neues Service, aber…

In der angekündigten Änderungen in der Betreuung an Niederösterreichs Kindergärten sehen auch die Gemeinden (siehe Seiten 4/5) Vorteile. Aber: Noch offene Details zum Paket, laufende Kosten und Personalangelegenheiten trüben die Freude.

ÖVP-Landtagsabgeordnete Margit Göll, gleichzeitig auch Bürgermeisterin in Moorbad Harbach, begrüßt die Pläne: Für Familien – und vor allem Mütter – bringe gerade die Senkung des Eintrittsalters eine Erleichterung, eine geringere Gruppengröße sei außerdem zu befürworten. „Trotzdem gilt, dass es nur ein Angebot ist. Wer es nutzen möchte, hat die Möglichkeit und wer nicht, muss es nicht machen“, sagt sie. Die Frage der Kinderbetreuung beschäftige nach wie vor in erster Linie Frauen: „Sie sind gut ausgebildet und es ist verständlich, wenn sie nach der Geburt eines Kindes wieder zurück in den Beruf wollen.“

„Es ist zu befürchten, dass die Gemeinden mit der Finanzierung in der Luft hängen.“ Thomas Miksch SPÖ-Bezirksgeschäftsführer

SPÖ begrüßt Pläne, sieht aber Herausforderungen

Thomas Miksch findet die Vorhaben gut, fürchtet aber, dass Gemeinden „in der Luft hängen“. Foto: Archiv

Als eine „an sich gute Sache“, bezeichnet SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Thomas Miksch die Vorhaben: „Als Sozialdemonkraten können wir eigentlich nur dafür sein, dieses Service anzubieten.“ Gleichzeitig nehme er aber wahr, dass das Thema viele Gemeinden beschäftigt. „Es ist zu befürchten, dass die Gemeinden mit der Finanzierung in der Luft hängen und mit Mehrkosten zu rechnen ist“, sagt er. Insgesamt seien die Förderleistungen rund um den Ausbau von Kindergärten zwar gut, es gehe aber um Kosten und organisatorischen Aufwand im laufenden Betrieb.

Personal müsse zudem erst einmal gefunden werden, spricht Miksch die schwierige Arbeitsmarkt-Situation in sozialen Berufen an: „Es sollte Aufgabe des Landes sein, sich um personelle Angelegenheiten zu kümmern, auch was Betreuungspersonal in den Kindergärten betrifft. Das darf nicht an den Gemeinden hängen bleiben, das Land NÖ wird sich Möglichkeiten der Unterstützung überlegen müssen.“

Kinderbetreuung als Standortvorteil?

Margit Göll streicht die Freiwilligkeit des Angebotes hervor. Foto: Foto Archiv

Das sieht Margit Göll ähnlich, räumt ein: „Sowohl auf die Gemeinden als auch auf das Land werden Mehrkosten zukommen. Für die Gemeinden wird die Unterstützung des Landes dringend gebraucht.“ Die Initiative werde in den Gemeinden großteils begrüßt, sagt Göll, und: „Attraktive Angebote zur Kinderbetreuung bringen neben Glasfaser-Infrastruktur einen Standortvorteil.“

Für den beitragsfreien Vormittag und zusätzliches Personal rechnet sie mit einem Kostenersatz, für gestiegene Energiekosten sei aber beispielsweise keine finanzielle Unterstützung vorgesehen.

