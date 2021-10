Ärger über NoVA: Klein-Lkw plötzlich ein Drittel teurer

Der Heidenreichsteiner Unternehmer Alfred Handl ist sauer. „Wieder einmal werden die Klein- und Mittelbetriebe, welche die größten Steuerzahler sind, extrembelastet“, klagt der Chef eines der größten Einrichtungshäuser im Waldviertel. Er muss für einen Klein-Lkw, der im Juni in exakt gleicher Ausführung noch 29.000 Euro gekostet hatte, plötzlich fast 40.000 Euro hinblättern. Grund dafür ist alleine die Normverbrauchsabgabe (NoVA).

Nach dem Coronajahr 2020 hatte die per 1. Juli 2021 angekündigt gewesene „Ökologisierung“ der NoVA dem Autohandel geholfen, ein defensiveres Kaufverhalten abzufedern. Oft waren Investitionen vorgezogen worden, bevor die Teuerung für abgasintensive Benzin- oder Diesel-Neuwagen in Kraft trat, die NÖN hat berichtet. Bis 2024 steigt die NoVA bis aufs Doppelte an. Der mehr als 125 Jahre alte Traditionsbetrieb Möbel Handl hatte innerhalb der Frist einen Klein-Lkw gekauft, dafür war kein Cent NoVA angefallen, weil es eine solche da für Kastenwägen, Pritschen & Co noch gar nicht gab.

Jetzt muss aber ein weiterer Klein-Lkw angeschafft werden. Inzwischen stieg die NoVA und erfasste auch leichte Nutzfahrzeuge. Daher schlägt sich nun für Alfred Handl das gewählte Renault-Modell mit 39.630 Euro zu Buche, 10.830 Euro davon entfallen auf die NoVA. – „Eine extreme Belastung für den Mittelstand“, sagt er: „Ich möchte wissen, wem so etwas einfällt – leider haben wir hier keine entsprechende Vertretung!“

Problem: Keine wirkliche Alternative in Sicht

Was tun? Die ganz schweren Brummer bleiben von der NoVA verschont, genauso Fahrzeuge ohne CO2-Emissionen. Wirkliche Alternativen sieht Handl aber für Nutzfahrzeuge keine – weil sie zumindest 400km Reichweite schaffen sollten. Er hält nun nach einem neuwertigen Gebraucht-Lkw Ausschau. Der verursacht die gleichen Emissionen, aber keine NoVA.

Die Umwelt sei auch der Wirtschaft ein Anliegen, niemand könne ohne sie existieren, sagt Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau Doris Schreiber. Aber: „Ohne Wirtschaft geht es genauso wenig. Das ist keine Frage von ‚entweder oder‘, sondern von einem vernünftigen Miteinander.“ Ein „Schritt in die richtige Richtung“ sei die Übergangsfrist für vorm 31. Mai bestellte Verbrenner, die noch nicht ausgeliefert wurden. Die Frist dafür soll, wie sie sich auf ORF-Informationen beruft, von Ende Oktober auf 1. Mai 2022 verlängert werden.

Abgeordnete Martina Diesner-Wais (ÖVP) hat die „Ökologisierung“ der NoVA im Parlament mitbeschlossen – als „schmerzvolles Zugeständnis“ an die Grünen in der Koalition, wie sie sagt: In einer Partnerschaft brauche es die Berücksichtigung zentraler Anliegen beider. Sie hofft auf rasche Entwicklungen bei alternativen Antrieben für Nutzfahrzeuge.