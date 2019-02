Im Bereich der Kassenärzte ist die Situation im Bezirk Gmünd wie berichtet „brenzlig“. Wie sieht sie eigentlich im Bereich der Gesundheitszentren aus? Was tut sich bezüglich neuer Projekte? Die NÖN hörte sich um.

Weitra.

Mit einem mehr als positiven Fazit feiert das „w4.med Ordinationszentrum“ in Weitra dieser Tage den ersten „Geburtstag“. Das Ärztezentrum, das voriges Jahr vom Weitraer Arzt Khalid Jadalla und Jürgen Friedl, dem Pflegedienstleiter der Moorheilbad-Harbach-Gruppe, eröffnet wurde, ist inzwischen kräftig gewachsen: Waren vor einem Jahr noch ein Gynäkologe, eine Hebamme, ein Orthopäde in den adaptierten Raiffeisen-Büroräumen untergebracht, gibt es dort nun vier Fachärzte und elf Therapeuten mit zentraler Verwaltung und Organisation. Ergänzend wurde wie berichtet ein Orthopädie-Fachhandel eröffnet.

Zu den zwei Ordinationsräumen, einem Diagnostikraum und Wartebereich kamen drei zusätzliche Therapieräume dazu. Heuer sollen noch zwei Räume vergeben werden. An wen, das verrät Friedl noch nicht. Bloß: „Das Therapieangebot wird weiter wachsen.“

Ab März werden Babymassagekurse angeboten. Einen verstärkten Fokus will Friedl auch auf die Vorsorgeuntersuchung legen und die Idee des „Movember“ im Zeichen der Männergesundheit aufgreifen. Er spricht von „Männeruntersuchung mal anders“: Nach dem Urologen-Besuch soll Mann etwa noch gemütlich beisammen stehen und vielleicht ein Seiterl Bier trinken können.

Die Gründer hegen väterliche Gefühle für ihr „Baby“, wie sich im NÖN-Gespräch zeigt: „Es steckt mein ganzes Herzblut drin“, sagt Jürgen Friedl.

Großschönau.

Auch das Ärztezentrum Großschönau wird gut angenommen, sagt Bürgermeister Martin Bruckner. „Für eine ländliche Gemeinde ist es toll, ein so kompaktes und umfassendes Angebot zu haben. Das Haus ist sehr gut ausgelastet.“

Zum bestehenden Angebot kamen im August 2018 zwei neue Physiotherapeutinnen dazu, seit Jänner praktiziert auch die Ergotherapeutin Anna Haghofer. Für die Zukunft kann sich Bruckner vorstellen, das Angebot um bis zu zwei Bereiche zu erweitern. „Möglich wäre eine Aufstockung im Bereich der Logopädie oder im Bewegungsbereich bzw. in der Sporttherapie.“

Reingers.

Ein neues Gesundheitshaus soll in Reingers entstehen. Ende Dezember 2018 berichtete die NÖN über die Pläne von VP-Bürgermeister Andreas Kozar. Er bestätigt auf Nachfrage: „Das ausgearbeitete Projekt liegt bei der Förderstelle des Landes NÖ. Jetzt heißt es abwarten.“ Spätestens im April soll feststehen, ob das Projekt gefördert wird. Damit entscheidet sich auch, ob es überhaupt umgesetzt werden kann, denn: „Ohne Unterstützung der ländlichen Entwicklung können wir das Projekt nicht machen“, sagt Kozar. Zur konkreten Vision möchte er nichts sagen. „Es soll niemand enttäuscht sein, wenn wir doch nicht bauen.“

Gmünd.

In der Bezirkshauptstadt sind indes die Planungen für das EU-weit erste grenzüberschreitende Gesundheitszentrum, für das wie berichtet im Frühjahr in der Bleyleben zwischen Neustadt und eské Velenice der Spatenstich geplant ist, schon fortgeschrittener. Der Gemeinderat beauftragte am 18. Februar den Gmünder Architekten Gerhard Macho einstimmig mit der Ausführungsplanung für das Projekt (Auftragssumme: 87.600 Euro mit Steuer). Insgesamt wollen sich Land NÖ und Europäische Union den Bau gemeinsam etwa 2,5 Millionen Euro kosten lassen.

Von medizinischer Seite werde die Vision sehr positiv aufgenommen, sagt Manfred Mayer, der als Manager für den Bau genauso zuständig ist wie für die Zusammenstellung des medizinischen Spektrums. Welche Leistungen konkret im Haus vereint werden sollen, das solle etwa in einem halben Jahr feststehen, blickt Mayer den entscheidenden Monaten entgegen.