Ärztesprecher Preißl: Infekte nehmen wieder zu

Der Winter steht vor der Türe – oft ist das die Zeit im Jahr, in der viele von Erkältungen und Infekten geplagt werden. Heuer dürfte das auch im Bezirk Gmünd stärker auftreten: „Wir sehen jetzt schon vermehrt Infekte, die wir im Vorjahr nicht hatten“, erklärt Bezirksärztesprecher Christoph Preißl. Vor allem bei Kindern sei das bemerkbar, „weil sie sich im Vorjahr nicht immunisieren konnten“.

Gleichzeitig steigen auch im Bezirk die Covid 19-Infektionszahlen: Anfang voriger Woche hat die 7-Tages-Inzidenz 140 betragen, zu Beginn dieser Woche lag sie schon bei 210. Der Bezirk Gmünd ist trotzdem noch unter dem NÖ-Schnitt, der mit Wochenbeginn 276 betragen hat. Im Winter außerdem ein Thema: die Grippe. Im Vorjahr hat deshalb etwa die Stadtgemeinde Schrems zur Gratis-Grippeimpfaktion geladen, rund 800 Personen haben das Angebot angenommen. Ärztesprecher Christoph Preißl geht davon aus, dass das Impfen gegen die Grippe auch im Bezirk Gmünd demnächst anläuft: „Noch gibt es genügend Impfstoff“, sagt er. Generell sei die Grippeimpfung all jenen zu raten, die viel Kontakt zu anderen Menschen haben – und denen, die zu Risikogruppen (ähnlich den Covid 19-Risikogruppen) gehören: „Hier sprechen wir wieder von Personen mit Herz-, Lungen- oder Kreislaufvorerkrankungen.“

Prävention: „Gibt viele Falschinformationen“

Die Gefahr einer Grippeinfektion sei jedenfalls nicht zu unterschätzen, sagt Preißl: „Die Grippe ist etwas anderes als eine Erkältung.“ Trotzdem: Auch bei einer Erkältung – die ebenfalls Husten, Fieber und Abgeschlagenheit mit sich bringen kann – müsse der Körper das Immunsystem hochfahren und gegen die Erkrankung ankämpfen. Zur Unterstützung des Immunsystems gebe es viele Falschinformationen, sagt Preißl: „Man kann sich auch mit Vitamin C nicht vor einer Infektion schützen.“ Wichtiger sei eine ausgewogene Ernährung und Bewegung an der frischen Luft. Impfungen gegen Grippe gibt‘s auch heuer wieder bei praktischen Ärzten, nächste Covid-Impftermine ohne Anmeldung: 30. Oktober in Litschau und Gmünd, 3. November in Weitra (alle Impfbus).