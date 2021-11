AK-Chef fordert neue Wege: „Immer tiefer in den Teufelskreis“

An sich erfreuliche Nachrichten vom Gmünder Arbeitsmarktservice: Die Arbeitslosigkeit im Bezirk bleibt am niedrigen Niveau von vor 20 Jahren – per Ende Oktober waren beim AMS Gmünd nur noch 819 Personen arbeitslos gemeldet. Gmünds Arbeiterkammer-Chef ortet einen bereits sehr hohen Anteil an Arbeitslosen, die wegen Einschränkungen in Wahrheit gar nicht mehr vermittelbar sind – und fordert Lösungen dafür.

Vor 20 Jahren hätten wir viele Kollegen, die heute zu uns zur Beratung kommen, klare Aussichten auf eine Invaliden- oder Berufsunfähigkeits-Pension geben können“, analysiert AK-Geschäftsstellenleiter Michael Preissl: „Heute wissen wir bei einem Großteil von Haus aus, dass ihre Anträge dazu abgelehnt werden.“ Das löse das Problem freilich für niemanden – im Gegenteil. Er schildert, wie Menschen, die „jahrzehntelang fleißig und gut durchs Leben gekommen sind, immer tiefer in einen Teufelskreis gezogen werden“. Der negative Stress bei der aussichtslosen Jobsuche führe geradeaus zum Psychiater, aber kaum zur Rückerlangung ihrer vollen Leistungsfähigkeit.

Preissl tritt für den gezielteren Weg hin zur Teilzeit-Beschäftigung ein, die einen Menschen mit sinnvoller Arbeit erfülle und zugleich den Betrieben zumindest in reduzierter Form helfe, immer stärkere Personal-Engpässe abzufedern.

Der Gmünder AMS-Chef Harald Resch beziffert die Arbeitslosen-Quote per Ende Oktober mit nur noch 5,4 Prozent – ein Tiefststand seit dem Jahr 2000! 104 Stellen konnte sein Team im Oktober mit Arbeitskräften besetzen. Den mit Abstand stärksten Rückgang gab es mit 45,7 Prozent bei Jugendlichen. „Damit konnte der Höchststand an vorgemerkten Jugendlichen im Jahresverlauf von 158 im Jänner auf 51 gesenkt werden“, betont Resch.

Die Zahl der sofort verfügbaren Stellen ist mit 255 um über 65 Prozent höher als noch vor einem Jahr, den Löwenanteil machen dabei die Sparten Produktion, Handel, Beherbergung & Gastro aus – allein daraus wurden dem AMS im Oktober mehr als 60 Jobs gemeldet.