„Allzeit-Hoch an freien Stellen“: Höhenflug mit Tücken beim AMS

Beschauliches Treiben am Freitagvormittag im Jänner beim NÖN-Gespräch im AMS Gmünd – gerade zu jener Jahreszeit, in der der einstige Problembezirk oft bitterkalte Wochen und die AMS-Geschäftsstelle rege Betriebsamkeit erlebte. Die Wirtschaft meldet Rekordzahlen an freien Stellen, zugleich hat fast die Hälfte der Erwerbslosen im Bezirk schon eine Jobzusage.

Der Boom stellt Wirtschaft und Arbeitsmarkt aber vor seit Jahrzehnten nicht mehr gekannte Herausforderungen, genauso die Beratenden im AMS.

„Keine Sparte, in der nicht gesucht wird.“

Hatte Geschäftsstellenleiter Harald Resch noch vorigen Sommer null verfügbare Frisöre, Köche und Kellner gemeldet, so kann er heute pauschalieren. „Es gibt keine Sparte mehr, in der nicht gesucht wird“, sagt er. 1.162 Menschen waren Ende 2022 auf Jobsuche, 146 weniger als im Jahr davor und fast die Hälfte (!) als noch Ende 2015. Gab es damals bloß 22 freie Stellen, so waren Ende 2022 stattliche 364 Jobs per sofort zu haben. Zudem haben immerhin 526 als arbeitslos Gemeldete schon die Einstellzusage in der Tasche.

Im Durchschnitt 2022 waren immer 376 Stellen frei, „ein Allzeithoch und Anstieg um 53,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2021, das für den Stellenmarkt auch schon ein gutes war“, sagt Resch: „Noch sind die Auftragsbücher voll.“ Die Arbeitslosigkeit im Bezirk sank 2022 auf einen Tiefstwert von 5,6 Prozent, nachdem sie zehn Jahre davor im Schnitt noch bei 9,3 Prozent gelegen war.

Damit einher geht aber keine Rekordbeschäftigung

Die Zahl der Beschäftigten ist seit 2012 nur leicht von 14.040 auf 14.073 im Schnitt 2022 nach oben gegangen, im zweiten Halbjahr sogar leicht gesunken.

Wie das geht? Das potenzielle Personal ist nach Jahrzehnten der Abwanderung junger Menschen infolge einer Überalterung im Gmünder Bezirk einfach weniger geworden, heute scheiden stetig mehr Menschen durch Wegzug oder Pensionierung aus dem Arbeitsmarkt aus, als neue nachkommen. Damit sinkt automatisch auch die Arbeitslosigkeit. „Unter jenen, die noch arbeitslos sind, warten viele nur mehr auf die Pension“, sagt AMS-Bezirkschef Resch. 842 Personen waren im Schnitt des Jahres 2022 auf Jobsuche, fast die Hälfte davon über 50, 41 Prozent hatten gesundheitliche Einschränkungen.

„Stempeln“ im Winter wird zum Risiko

Die klassische Saisonarbeitslosigkeit ist laut Resch aus zweierlei Gründen kaum mehr ein Thema: „Einerseits sind die Winter nicht mehr wie früher, andererseits hat bei Betrieben ein Umdenken stattgefunden.“ Mussten demnach um diese Jahreszeit beim AMS einst 1.500 Leute und mehr innerhalb weniger Tage registriert werden, so sieht Resch wirklich starke Tage heute nicht mehr.

Warum? Die Menschen wollen im Winter nicht mehr zuhause sitzen und auf gut 45 Prozent ihres Einkommens verzichten, sagt er. Die vorübergehende Abmeldung gehe also mit dem Risiko einher, dass sich jemand in der Zwischenzeit aus dem reichlichen Angebot was Anderes sucht und für immer weg ist. Daher werden nun zunehmend Gutstunden in der warmen Jahreszeit aufgebaut, die im Winter abgebaut werden können.

127 freie Lehrstellen, elf Interessierte

Resch sieht den Trend zur Lehre. „Vor allem das Handwerk wird wieder mit guten Aussichten und goldenem Boden in Verbindung gebracht, auch durch die Option auf Lehre mit Matura“, sagt er. Waren jahrelang zweistellige Lehrstellen-Zahlen beim AMS gemeldet, so sind es für 2023 bereits 127 – „so viele wie noch nie, und da kommt sicher noch was dazu.“ Aktuell hat er bloß elf Lehrstellensuchende.

Im Poly bekomme mittlerweile jeder Abgänger einen Job. Um unter jungen Menschen die Chancen und Vielfalt in Lehrberufen bewusst zu machen, wird der Kontakt zu den Mittelschulen intensiviert. Resch: Oft werde immer noch dem Freund in den Job gefolgt, statt eigenen Interessen und Talenten.

Personaldecke im AMS wird dünner

Brauchen weniger Menschen den Service des AMS, verliert das freilich Ressourcen. Im Vorjahr wurde in Gmünd eine Pensionierung nicht nachbesetzt, heuer erwartet Resch selbiges noch einmal. Klingt schlüssig, aber: „Wird mit steigendem Bedarf wieder eine Stelle frei, so muss diese Person erst gefunden und dann mindestens ein Jahr lang ausgebildet werden.“ Ein Grund mehr, zu hoffen, dass der befürchtete Einbruch noch lange auf sich warten lässt.

