Altstadt wird Festplatz: Alle Gemeinden kooperieren fürs „Bezirksfest“

Ein Fest, wie man es laut Bezirkshauptmann Stefan Grusch „in der Form noch nie erlebt hat“, wird für den 25. und 26. Juni in Gmünd vorbereitet: An dem Tag werden zu „100 Jahre Niederösterreich“ in allen NÖ Bezirkshauptstädten „Bezirksfeste“ gefeiert – in Gmünd machen an drei Schauplätzen der Altstadt alle 21 Gemeinden, dazu Einsatzorganisationen und Vereine mit Ständen sowie Programmen von Sport bis Kultur mit.

Die Standorte verteilen sich auf die Festbühne beim Alten Rathaus am Stadtplatz, eine „Flanierpromenade“ mit Ständen der Gemeinden sowie den „Erlebnispark.Schlosspark.“ mit Aktivitäten von Vereinen und Institutionen. Hier sind Sicherheitstage von Feuerwehr, Rotkreuz, Suchhundestaffel, Polizei, Kaserne Weitra und Zivilschutzverband genauso geplant wie Alpakawanderungen, ein Golf-„Putting Green“, Hüpfburgen und weitere Mitmachstationen bzw. Infostände von Organisationen im Bezirk.

Ein Highlight wird auch das internationale Basketball-Turnier „3x3 Across Gmünd“ des UBBC Gmünd, das an dem Wochenende in der Kirchengasse über die Bühne geht.

UBBC Gmünd „Ballin‘ at the Border“: Basketballturnier in der City

Viele heimische Musiker auf der Bühne im Zentrum

Die Stadtgemeinde Gmünd wurde mit der Organisation beauftragt. „Das Fest wird durch dieses Team rund um Harald Winkler, das seit Monaten an dem Programm feilte, extrem gut vorbereitet“, gratuliert der Bezirkshauptmann. Er hat in Bürgermeisterkonferenzen erfreut die Teilnahme aller Gemeinden registriert und deren Zusammenarbeit koordiniert: Diese zeige klar, „wie engagiert man in unserem Bezirk an einem Strang zieht. Ich danke allen, die einen Beitrag leisteten und noch leisten werden.“

Über Programmpunkte aus allen Teilen des Bezirkes freut sich auch Gmünds Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. Sie dankt „allen Bürgermeisterkollegen für die großartige Zusammenarbeit und die vielen kreativen Ideen“ sowie den „lokalen Mitstreitern“ von der Gastronomie – die Fäden laufen dazu bei Hopferl-Wirt Josef Hag zusammen – bis zu den Mitarbeitern im Organisationsteam für ihr Engagement.

Gemeinsam mit Eventmanager Thomas Breit wurde auch ein tolles Bühnenprogramm zusammengestellt, das viele heimische Musiker auf die Bühne bringt (siehe Infobox).

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.