Das Gmünder Arbeitsmarktservice ist nach dem Niedergang der Glas- und Textilindustrie im Bezirk ja auf Krisen geeicht, das Jahr 2020 geht dennoch als Zäsur in die Geschichte ein: Die Arbeitslosigkeit erreichte ab März Rekordwerte, obwohl bis April für 375 Betriebe mit 4.999 Arbeitnehmern Kurzarbeitsanträge genehmigt waren.

Inzwischen wurden 11,4 Mio. Euro an Unterstützung für 506 Firmen und 6.388 Dienstnehmer zugesagt – fast die Hälfte aller unselbstständig Beschäftigten im Bezirk. Der Betrieb übermittelt die Ausfallstunden, der Ersatz wird bereits binnen weniger Tage überwiesen, betont AMS-Geschäftsstellenleiter-Stellvertreter Harald Resch. Er weist darauf hin, dass trotz Corona 199 freie Stellen aus verschiedensten Bereichen im Bezirk per sofort besetzt werden könnten.

Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Der NÖN berichtete ein Leser über einen scheinbar monatelang unbehandelten Antrag auf Arbeitslosen- Unterstützung. „Bei dieser Flut kann trotz aller Bemühungen, jeden bestmöglich zu bedienen, etwas passieren. Wir kennen zwei Fälle im Bezirk, wo es etwa wegen verschwundener Anträge oder Unterlagen echte Probleme gab. Öfter spießt es sich zum Beispiel an falsch ausgefüllten Bankverbindungen“, sagt Resch im Zuge eines Firmenbesuches bei „Am Kurs“ in Schrems.

„Bei uns hat vom Erstkontakt an alles super funktioniert, es ist eine total gute Zusammenarbeit“, dankt Am-Kurs-Gründer Markus Hödl. Dass etwas im Anrollen ist, habe sich ab Ende Februar abgezeichnet, ergänzt seine Gattin Sonja: „Wir beobachteten bereits eine komische Auftragsentwicklung, ehe um den 10. März alles zum Stillstand kam.“ Die sieben Mitarbeiter mussten zur Kurzarbeit angemeldet werden, auch Resch und AMS-Chef Gerhard Ableidinger seien als Ansprechpartner zur Verfügung gestanden – bei Bedarf selbst am Wochenende, „das war ein wichtiger Rückhalt, der Sicherheit vermittelte“.

Zeichen stehen auf Aufstockung

Im Juli 2019 hatte „Am Kurs“ das neue Büro in der Mühlgasse 2 in Schrems bezogen, im Oktober die GmbH parallel zur Einzelunternehmung gegründet. Mehr als 500 Kunden zählt die auf Energieberatung, Förder-Management und das Thema CO 2 -Footprint spezialisierte Firma. Im Vorfeld eines neuen Energieeffizienzgesetzes soll das Team im Herbst aufgestockt werden. – Den Neuen erwartet ein frisch von der Gesundheitskasse als „Gesunder Betrieb“ ausgezeichneter Arbeitgeber, der am Weg zum Gütesiegel die Bedürfnisse der Kollegen eruierte, Rücken-Fit-Trainings und bei Interesse psychologische Betreuung anbietet oder etwa einen täglichen Obstkorb für jeden bereit stellt.