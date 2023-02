AMS-Bilanz im Jänner: 350 Jobs verfügbar

Äußerst stabil bleibt der Gmünder Arbeitsmarkt trotz getrübter Konjunkturerwartung. Die Arbeitslosigkeit geht seit 23 Monaten in Folge zurück, die Beschäftigung ist nach wie vor auf Rekordniveau und auch das Stellenangebot beim AMS ist so hoch wie nie zuvor zu dieser Jahreszeit.

Die Arbeitslosigkeit ist trotz saisonalem Höhepunkt im Jänner mit 1.300 vorgemerkten Jobsuchenden im Arbeitsmarktbezirk Gmünd weiterhin sehr niedrig. „Sie liegt sogar um 5,2% unter dem Niveau von Jänner 2022, obwohl wir 520 Vorgemerkte mit einer fixen Einstellzusage haben. Das ist der niedrigste Wert seit 1987“, sagt Geschäftsstellenleiter Harald Resch. Auch die Langzeitarbeitslosigkeit ist im Vergleich zu „vor Corona“ um 91 niedriger. Die Vermittlung zwischen Arbeitskräften und offenen Stellen wird laut Resch schwieriger, da fast ein Drittel der Jobsuchenden im Bezirk Vermittlungseinschränkungen haben.

Ende Jänner 2023 waren 350 Jobs als sofort verfügbar gemeldet, um 22% mehr als vor einem Jahr. Ein so hohes Stellenangebot wie in den letzten Monaten hat es in Gmünd laut AMS noch nie gegeben. Somit ist auch die Dynamik am Arbeitsmarkt weiterhin hoch: Im ersten Monat dieses Jahres haben bereits 153 Personen ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.