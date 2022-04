AMS-Bilanz im März: 117 Lehrstellen gemeldet

„Die Arbeitslosigkeit ist in unserer Region weiter so gering wie schon lange nicht“, stellt Harald Resch, Leiter des AMS Gmünd, fest. Mit Stichtag Ende März waren 897 Personen — 376 Frauen und 521 Männer — arbeitslos vorgemerkt, etwa ein Viertel weniger als vor einem Jahr.

Intensive Betreuung und Vermittlung gibt es für Langzeitarbeitslose. Im Vergleich zum März 2021 konnte ihre Zahl im Bezirk um knapp ein Fünftel gesenkt werden. Im ersten Quartal 2022 haben die Gmünder AMS-Berater arbeitsuchenden Kunden bereits über 1.500 Vermittlungsvorschläge gemacht. Knapp 800 Jobsuchende konnten in dieser Zeit Arbeit aufnehmen.

Laut Resch hat die Zahl der Lehrstellensuchenden im Bezirk deutlich abgenommen, aktuell seien nur 17 Personen vorgemerkt. „Die ‚Derzeit-noch- Schüler‘ der Polytechnischen Schulen haben großteils eine Zusage bei einem Ausbildungsbetrieb und brauchen sich daher nicht vormerken lassen.“ Am Lehrstellenmarkt gehe der Trend deutlich nach oben. Die Unternehmer seien in Zeiten niedriger Arbeitslosigkeit eher bereit, Lehrlinge aufzunehmen. Aktuell sind beim AMS Gmünd 117 Lehrstellen ausgeschrieben, das sind doppelt so viele als noch vor einem Jahr“, so Resch.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.