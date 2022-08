AMS-Chef über Personalnöte: „Kann aus leerem Sack nichts herausnehmen“

Werbung

Die Meldungen über existenzielle Personalnöte in Betrieben des Gmünder Bezirkes häufen sich, Leistungen müssen zunehmend zurückgefahren werden – wie berichtet bis zu Schließung des „dm“-Friseurstudios in Gmünd an Mittwochen. „Die Auftragsbücher unserer Betriebe sind voll, die Arbeitslosigkeit ist sehr, sehr niedrig geworden. Ich weiß nicht, wann wir zuletzt auf einem derart geringen Stand waren“, sagt Gmünds AMS-Chef Harald Resch.

Für Juni betrug die Arbeitslosenquote nur noch 4,4 Prozent (NÖ: 5,1 %). 674 Einwohner aus dem Bezirk suchen laut AMS Arbeit, 18,3 Prozent weniger als 2021 um die Zeit und 31,1 Prozent weniger als zum „Vorkrisenniveau“ 2019. Zugleich bedeuteten 461 sofort verfügbare Jobs ein Plus von mehr als 80 Prozent! Und: Mit weit über 14.000 unselbstständig Beschäftigten liegt auch dieser Wert auf hohem Niveau.

Besonders eng ist es in den Bereichen Friseur, Koch & Kellner

Resch hat hier keine einzige vermittelbare Kraft im System, „waldviertelweit ist nicht einmal jemand mit abgebrochener Friseurlehre oder zumindest Erfahrung in einem Friseurstudio als arbeitssuchend gemeldet“. Forderungen, das AMS müsse was tun, seien daher aktuell nicht erfüllbar. Resch: „Ich kann aus einem leeren Sack nichts herausnehmen.“ Alleine in der Gastro zählt das AMS Gmünd demnach 42 freie Stellen oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze. Von derzeit insgesamt 461 sofort vermittelbaren Jobs entfallen gut 50 alleine auf Leyrer+Graf und 30 auf Eaton.

Fast Hälfte der Arbeitssuchenden gesundheitlich eingeschränkt

Als Ursachen für die Engpässe nennt Resch Pensionierungswellen in der einstigen „Babyboomer“-Generation, geburtenschwache Jahrgänge oder weiterführende Ausbildungen. Dazu kommen bei steigenden Anforderungen Hürden sprachlicher Art, fehlende Führerscheine bei schlechter Öffi-Anbindung an Arbeitsorte, unpassende Kinderbetreuungs-Angebote, körperliche oder psychische Probleme. Fast die Hälfte der Arbeitsuchenden im Bezirk hat laut AMS-Bilanz gesundheitliche Einschränkungen (308). Sogar mehr als die Hälfte ist über 50 (349), ein Viertel über 58 Jahre alt – auch hier sind die Zahlen stark rückläufig.

Reges Kommen und Gehen

Resch führt auch den Aspekt der Dynamik an. Die Arbeitslosenzahl von 674 beinhaltet auch Jobwechsler und nur vorübergehend Arbeitslose, so kamen im Juli 206 Personen neu in seine Statistik und endete bei 212 die Arbeitslosigkeit. 919 Jobs wurden heuer schon übers AMS besetzt, ein Plus von 31,5 Prozent zu 2021 um diese Zeit.

Besonders erfreulich: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen (über ein Jahr) ging im Bezirk im Juli gegenüber 2019 um ein Viertel auf nun 152 Personen zurück – und damit stärker als im Bundesschnitt (-13,5%).

