Anfragen an BH Gmünd: Antwortfindung zur Impfpflicht noch schwierig

Mit 1. Februar standen etliche Impfzertifikate ohne Drittimpfung durch die Verkürzung der Gültigkeit im „Grünen Pass“ vor dem Auslaufen. Das hat man auch im Impfzentrum im Access-Industrial-Park bemerkt: Laut Koordinatorin Bettina Weiß sei der Zulauf in den vergangenen Tagen gestiegen. Aber: Mit täglich etwa 250 Impfungen ist die Nachfrage – verglichen zum Herbst – vorerst zurückgegangen. Es wurde auf eine Impf linie reduziert, die Öffnungszeiten bleiben unverändert.

Zur angekündigten Impfpflicht gebe es bereits Anfragen bei der Behörde, sagt Bezirkshauptmann Stefan Grusch – muss aber um Verständnis und Geduld bitten: „Wir würden gerne Auskunft geben, können es aber nicht, solange es keine rechtliche Grundlage gibt.“

Neben der Aufarbeitung der laufenden Infektionsfälle ist die Bezirkshauptmannschaft – neben der Polizei – weiterhin mit der Kontrolle der 2G-Regel beschäftigt. Erst am vergangenen Freitag seien Mitarbeiter des Covid-Teams der Behörde wieder im Bezirk unterwegs gewesen, erklärt Stefan Grusch. Demnach wurden 21 Betriebe und rund 150 Personen kontrolliert. „Es hat wirklich alles gepasst. Daher ein großes Lob an die Bevölkerung und Gewerbetreibenden“, sagt er.

Hinsichtlich des Infektionsgeschehens liegt der Bezirk Gmünd im Bundesvergleich nach wie vor unter dem Durchschnitt, am Montag waren laut Bezirkshauptmannschaft 468 Personen mit Covid-19 infiziert und rund 800 abgesondert. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 1.166, so niedrig wie in keinem anderen Bezirk Österreichs. In den tschechischen Bezirken an der Grenze zum Waldviertel war sie höher: 1.680 in Jindřichův Hradec, 1.964 in České Budějovice.

Tschechien hat übrigens eine Impfpflicht gekippt: Sie sollte bestimmte Berufsgruppen und Personen ab 50 Jahren betreffen. Als Zeichen der Ablehnung einer Impfpflicht fanden in mehreren Orten an der Grenze von Österreich und Tschechien „Stille Proteste“ statt, am Samstag unter anderem in České Velenice. Das tschechische Gesundheitsministerium hat bekannt gegeben, Lockerungen vorzunehmen, sobald die Omikron-Welle abflacht.

