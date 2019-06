Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, die Vorbereitungen für das nächste sind bereits im Laufen. Einfach werden diese nicht, stehen von September bis Ende dieses Jahres acht Pensionierungen von Lehrern an. Die Volksschulen Weitra und Großschönau brauchen zudem auch neue Leiter.

Derzeit sind an den Pflichtschulen im Bezirk Gmünd 251 Lehrer tätig, acht treten im kommenden ersten Semester ihren Ruhestand an. Direktorin Elfriede Reinöhl-Murth von den Volksschulen Weitra und Großschönau tut dies zuerst in Form eines einjährigen Sabbaticals. In Pension geht Reinöhl-Murth nach dem „Freijahr“ mit September 2021. Wer die Nachfolge der Leitung antreten wird, steht noch nicht fest.

"Wir haben im nächsten Schuljahr nur eine erste Klasse"

Gemeinsam mit der Direktorin verlassen heuer sehr wenige Schüler die Volksschule. Das wirkt sich in der nahegelegenen Mittelschulen aus. „Wir haben im nächsten Schuljahr nur eine erste Klasse, sonst hatten wir immer zwei“, weiß Direktor Hubert Prinz. Von der Volksschule Weitra kämen nur 13 oder 14 Kinder, von der VS Harbach gar keines – dort gab es vor vier Jahren keinen Schulanfänger (die NÖN berichtete). Dafür wird es ab Herbst an dieser Volksschule sogar zwei Klassen geben. An der Volksschule Unserfrau gibt es weiterhin zwei Klassen, diese beiden Volksschulen werden auch von Hubert Prinz geleitet.

Ebenfalls mit nur einer Klasse wird im September an der NMS Litschau begonnen. „Bisher gab es immer zwei erste Klassen“, erklärt Direktorin Andrea Kellner. Trotzdem gibt es wieder vier Klassen, da zwei vierte Klassen geführt werden. Die Reduktion von Schulklassen führen die betroffenen Direktoren auf den „schwachen Geburtenjahrgang“, der jetzt in die Mittelschule kommt, zurück.

Gmünder Mittelschulen ohne Probleme

Gegen diesen Trend geht es an der Öko- und Musikmittelschule Gmünd: „Wir werden mit zwei ersten Klassen beginnen“, freut sich Direktor Christian Skoll. Da nur Schüler einer einzigen vierten Klasse die Schule verlassen, gibt es eine Klasse mehr! In der zweiten von Skoll geleiteten Mittelschule, Bad Großpertholz, ist kommendes Schuljahr ein Schülerrückgang zu verzeichnen. Ab September wird nur eine erste Klasse geführt, ebenso im Volksschulverband St. Martin/Bad Großpertholz, wo auch Skoll verantwortlich zeichnet. „Hier sind die Schülerzahlen aber im Steigen, was den Schulstandort absichern wird.“

Keine Änderungen gibt es an der Mittelschule I Gmünd. Der Rückgang habe laut Direktor Andreas Tomaschek vor Jahren begonnen. „2007 gab es 150 Volksschüler in Gmünd, jetzt sind es 80 bis 90. Das birgt eine Gefahr: Je weniger Schüler, desto weniger Stunden. Darunter leidet dann das Angebot.“ In seiner Schule starten im September wieder zwei Klassen, somit gibt es zwei Klassen pro Jahrgang.