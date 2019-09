Wenn der Austausch zwischen Ärzten und Apotheken funktioniert, dann profitiert der Patient. Oft stehen die beiden aber in Konkurrenz zueinander. Der Grund: an die Arztordination angeschlossene Hausapotheken.

Eines brachte die NÖN-Umfrage ans Tageslicht: Sowohl Ärzte als auch Apotheker sind mit dem System unglücklich. „Es geht am Land ums Leben und Lebenlassen“, zeigt Bezirksärztevertreter Christoph Preissl auf.

Seine Ordination in Kirchberg verfügt über eine Hausapotheke. „Ohne diese wäre es nicht rentabel“, erklärt Preissl, der mit den Apotheken in der Region ein gutes Einvernehmen hat, denn: „Apotheken haben länger offen. Bin ich nicht in der Ordination, dann gibt es auch keine Medikamente.“

Ärzte, die wegen einem Nichtvorhandensein einer Hausapotheke keine Praxis übernehmen wollen, gibt es. „In den vergangenen Jahren wurde bei den Gesetzen leider nicht mit genügend Weitblick gehandelt“, meint Preissl.

"System ist löchrig"

Er fordert, dass in allen Ordinationen wichtige Impfstoffe oder Schmerzmedikamente vorhanden sein sollen: „Die Tetanusspritze nach einer Verletzung, die man sich beim Arzt verschreiben, von der Apotheke holen und sich in der Ordination geben lassen muss, ist nicht patientenfreundlich.“

Dass Hausapotheken nicht die Lösung des Ärztemangels sein können, davon ist der Litschauer Apotheker Kurt Habiger überzeugt: „Es gibt in Österreich 1.000 Hausärzte mit Hausapotheken und 1.400 Apotheken“, weiß Habiger, der Ärzte nicht für die Beratung und Abgabe von Arzneimittel eingesetzt sehen möchte.

„Will ein Arzt aufs Land gehen, dann wird er mit Auflagen malträtiert. Das System ist löchrig.“ „Im Vergleich zu den viel geringeren Öffnungszeiten einer Hausapotheke und den urlaubsbedingt geschlossenen Praxen sind die öffentlichen Apotheken mit den Bereitschaftsdiensten vier Monate durchgehend geöffnet“, so Habinger, der in seiner Apotheke 6.000 Präparate lagernd hat.

Bei Hausapotheken sind es maximal 300 Medikamente.

Apotheken beschäftigen auch viele Frauen

Sein Lösungsvorschlag, der allen helfen würde: „Der Verwaltungsaufwand bei Ärzten gehört erleichtert. Vor lauter Dokumentieren und Absichern kommt der Arzt nicht mehr zum Arbeiten. Hätte er diese Erleichterung, dann könnte er mehr Patienten behandeln und hätte auch mehr Einnahmen.“

Außerdem: „Jede Gemeinde sollte froh sein, eine Apotheke zu haben. Wir sind Dienstgeber, und das mit 80 % Frauenanteil.“

Ähnlich sieht das der Weitraer Apotheker Bertram Spacek. Im Lainsitztal gibt es Ärzte mit und ohne Hausapotheken.

„Die Funktionen des Apothekers mit vielen kostenlosen Beratungs- und Dienstleistungen sind für die Krankenkassen eine enorme Ersparnis, und für die Patienten wertvoll und unverzichtbar.

Aber der Ertrag für das Krankenkassenmedikament deckt nicht einmal mehr die Personalkosten“, so Spacek, der mit einem süßsauren Lächeln anfügt: „Wenn ich allen Ärzten wünschen würde, dass sie eine Hausapotheke erhalten, käme das eher einem bösen Fluch als einem wohl gemeinten Wunsch gleich.“

"Medikamente sind kaum mehr gewinnbringend"

Denn nur aufgrund der bewährten Strukturen und des hohen Einsatzes der Apotheken sei das flächendeckende Arzneimittelversorgungssystem aufrecht zu erhalten. „Das Begehren der einen Seite, die eigene Existenz zu stärken, indem man eine andere zerstört, passt nicht zum durchaus positiven Berufsbild des Arztes“, so Spacek.

Ärztin Michaela Mörzinger hatte in Gmünd eine Praxis ohne Hausapotheke und leitet jetzt Praxen in Harbach und St. Martin mit Hausapotheken: „Die Medikamente sind durch die Generika so billig geworden, dass sie kaum mehr gewinnbringend sind. Außerdem braucht man mehr Personal, um den enormen Aufwand für das Lager bestreiten zu können.“

Für die Bevölkerung gibt es durch die Hausapotheke natürlich auch Vorteile: „Ich bringe die Medikamente bei Visiten mit und kann vorzeigen, wie diese anzuwenden sind. Das ist ein Service am Patienten und keine Konkurrenz zu Apotheken.“